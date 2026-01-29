Bodrum'da 7.7 milyarlık arazi vurgununa kalkışan Steven S. bakın kim çıktı!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 7.7 milyar liralık arazi, hedef alan organize bir tapu dolandırıcılığı girişimiyle gündeme gelmişti. Arazinin Lübnan’ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri’nin torunu olan iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland’a ait olduğu öğrenilirken 27 parsel arazinin ele geçirilmesi amacıyla kurulan şebekenin, Caland’ın sahibi olduğu Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına sahte yönetim kurulu kararı hazırladığı belirlendi.

Organize yapı deşifre edilirken, tapu üzerindeki işlem girişimleri gerçekleşmeden durduruldu. Şebeke üyesi Steven S., Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'dan oluşan tutuklu 10 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BODRUM'DA 7.7 MİLYARLIK ARAZİ VURGUNUNA KALKIŞAN STEVEN S. BAKIN KİM ÇIKTI!