Bodrum'da 7.7 milyarlık arazi vurgununa kalkışan Steven S. bakın kim çıktı!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 7.7 milyar liralık arazi, hedef alan organize bir tapu dolandırıcılığı girişimiyle gündeme gelmişti. Arazinin Lübnan’ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri’nin torunu olan iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland’a ait olduğu öğrenilirken 27 parsel arazinin ele geçirilmesi amacıyla kurulan şebekenin, Caland’ın sahibi olduğu Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına sahte yönetim kurulu kararı hazırladığı belirlendi.
Organize yapı deşifre edilirken, tapu üzerindeki işlem girişimleri gerçekleşmeden durduruldu. Şebeke üyesi Steven S., Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'dan oluşan tutuklu 10 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
BODRUM'DA 7.7 MİLYARLIK ARAZİ VURGUNUNA KALKIŞAN STEVEN S. BAKIN KİM ÇIKTI!
SabahTan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, organize yapının merkezinde Alman vatandaşı Steven S. yer aldı. Steven S.’nin, Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına düzenlenen sahte yönetim kurulu kararıyla şirketin münferit yetkilisi gibi gösterildiği tespit edildi.
Yaklaşık 7,7 milyar TL’lik vurgun girişiminin ayrıntıları da bu süreçte netleşti. Şüphelinin sahte belgelerle noterlerde işlem yaptığı, satış vaadi sözleşmeleri imzaladığı ve arazilere ilişkin tapu devrine teşebbüs ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, sahte patron olarak gösterilen Steven S.’nin bu belgeler aracılığıyla şirket üzerinde yetki sahibiymiş gibi hareket ettiği ortaya konuldu.
Hazırlanan iddianamede, gerçek şirket sahibi Pierre Caland’ın söz konusu işlemler için hiçbir kişiye yetki vermediği belirtildi.
Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise, şirket adına atıldığı öne sürülen imzaların Caland’a ait olmadığı ve sahte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Lübnanlı Cumhurbaşkanının torununa Bodrum'da 7.7 milyarlık kumpas!
Soruşturma dosyasında, sahte patron olarak gösterilen Alman vatandaşı Steven S.’nin Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşadığı, sabit bir adresi olmayan bir evsiz olduğu ve alkol bağımlılığı olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
10 BİN EUROYA ANLAŞMIŞLAR
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Alman vatandaşı Steven S.’yi 10 bin euro karşılığında iş çevrelerine şirketin patronuymuş gibi tanıttıkları tespit edildi. Bu yöntemle Steven S.’nin, Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına yetkili izlenimi verilerek işlemlerde kullanıldığı iddianamede yer aldı.
Soruşturma dosyasında Eyüp H.’nin, Steven S.’yi Türkiye’ye getiren, Antalya’da konaklamasını sağlayan, adına banka hesabı açılmasına aracılık eden ve para trafiğini yönlendiren kişi olarak yer aldığı belirtildi.