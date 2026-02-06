İmamoğlu'ndan 6 Şubat paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya üzerinden 6 Şubat depremlerine ilişkin "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı paylaştı. Mesajla birlikte deprem döneminde İBB'nin çalışmalarını gösteren bir video da yer aldı.