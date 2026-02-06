İmamoğlu'ndan 6 Şubat paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

İmamoğlu'ndan 6 Şubat paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız
Yayınlanma:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya üzerinden 6 Şubat depremlerine ilişkin "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı paylaştı. Mesajla birlikte deprem döneminde İBB'nin çalışmalarını gösteren bir video da yer aldı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı paylaştı.

ADAY OFİSİ HESABINDAN 6 ŞUBAT MESAJI

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir anma mesajı yayımladı.

'UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ' MESAJI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği. Paylaşımda, "Unutmadık, unutmayacağız…" dedi. Aynı paylaşımda, deprem zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahada yürüttüğü yardım ve destek çalışmalarını içeren bir video da yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

