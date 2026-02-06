İmamoğlu'ndan 6 Şubat paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı paylaştı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir anma mesajı yayımladı.
Unutmadık, unutmayacağız… pic.twitter.com/cUqEJEuqj6— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 6, 2026
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği. Paylaşımda, "Unutmadık, unutmayacağız…" dedi. Aynı paylaşımda, deprem zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahada yürüttüğü yardım ve destek çalışmalarını içeren bir video da yer aldı.