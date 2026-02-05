İmamoğlu'ndan Avrupalı liderlere mektup! "Demokratik yenilenme uzak bir ideal değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Avrupalı liderlere bir açık mektup yazdı. Mektubunda Türkiye ve AB arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geleceğine ilişkin önemli uyarılarda bulunan İmamoğlu, Gümrük Birliğinin güncellenmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Mektubuna, “Silivri’deki cezaevi hücremden sizlere ulaşmak ve benim için yeniden gündeme gelen, giderek ciddi bir endişe kaynağı hâline dönüşen bir konudaki düşüncelerimi paylaşmak istedim” ifadelerini kullanarak başlayan İmamoğlu, “AB’nin MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı), ardından Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları, Türkiye açısından giderek daha belirgin hâle gelen asimetrik sonuçlar doğurmaktadır” sözlerini sarf etti.

İmamoğlu, “Buna ek olarak; Komisyon’un ‘Made in Europe’ başlıklı girişimi, Türk ürünlerini dışlayabilecek bir sonuç doğurma ihtimaliyle, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilen bir alan hâline getirmiştir” açıklamasında bulundu.

“TARİHSEL ÖNEME SAHİP BİR HEDEF”

Ekrem İmamoğlu, yapılan eleştirilerin pek çok açıdan haklı olduğunu dile getirerek “AB kurumlarının Türkiye-AB ilişkilerine dair ardışık raporlarında vurguladığınız üzere; bu ticari düzenleme, acil bir şekilde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duymaktadır. Anlaşma, 30 yılı aşkın bir süre önce müzakere edilmiştir. O tarihten bu yana dünya değişmiş, ekonomiler dönüşmüştür. Buna karşın en önemli ticari düzenlememiz, hâlâ güncellenmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin nihai olarak Avrupa Birliği’ne üyeliğinin faydalarına yürekten inandığını belirten İmamoğlu, “Bunun tarihsel öneme sahip bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bu süreç, Türkiye’nin demokratik eksikliklerini gidermesine yardımcı olacağı gibi, elde edilecek kazanımların kalıcı hâle gelmesini de sağlayacaktır. Büyük olasılıkla, bugün tanık olduğumuz derin demokratik gerileme, bu ilişki ‘siyasal nihai hedefi’ ile taçlandırılmış olsaydı, en azından bugünkü boyutlarına ulaşmayacaktı” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, “Aynı zamanda bu hedef, AB açısından da önemlidir” diyerek “Türkiye’nin nihai üyeliği, AB’nin giderek ağırlaşan jeopolitik ve ekonomik sınamalarla başa çıkma kapasitesini ciddi biçimde güçlendirecektir” sözlerini sarf etti.

Sen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdi

“GÜMRÜK BİRLİĞİNİN MODERNİZASYONU ACİL ÖNEM TAŞIMAKTA”

"Modernizasyonunun yapılamamış olmasından kaynaklanan eksikliklerine rağmen, Gümrük Birliği hem ülkemiz hem de AB için karşılıklı faydalar sağlamıştır.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, sözlerinin devamında, “Türkiye bakımından, düzenleyici uyuma verdiği önemle, yapısal reformlar için bir yol haritası sunmuştur. Ekonomik mevzuatımızın modernize edilmesini sağlamıştır. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bütünleşme ve karşılıklı bağımlılığı artırarak, refah artışına katkı sağlamıştır. En önemlisi, katılım sürecinin fiilen donduğu bir dönemde, Gümrük Birliği Türkiye-AB ilişkisini ayakta tutan tek kurallara dayalı, normatif çerçeve olmayı sürdürmektedir.” dedi.

Ekrem İmamoğlu, “Güncel etkileşim alanlarının tamamına yakını ise artık büyük ölçüde sırf bir ‘al-verciliğin’ güdümü altındadır. AB açısından da Gümrük Birliği’nin modernizasyonu acil önem taşımaktadır. Artan ekonomik güvenlik zorlukları karşısında yenilenmiş bir Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB için coğrafi olarak yanı başındaki yetkin ve güvenilir bir ekonomik ortak olarak sahip olduğu benzersiz rolü pekiştirecektir.” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu için hazırlanan iddianameyi yapay zekaya yaptırmışlar! ChatGPT'nin notu ele verdi

“ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”

Buna karşılık, söz konusu düzenlemenin varlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirten İmamoğlu, “Türk toplumu, güncelliğini yitirmiş bu ticaret anlaşmasının, giderek artan olumsuz sonuçları konusunda haklı bir kaygı içindedir. Örneğin; AB’nin tercihli ticaret politikalarının yarattığı yapısal asimetrinin, politika yapıcılarımız tarafından giderilememesi artık savunulabilir değildir.” ifadelerini kullandı.

“Benzer şekilde, ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın hayata geçirilmesinden ‘Made in Europe’ girişimine ve buna bağlı sanayi politikası düzenlemelerine kadar uzanan son AB inisiyatifleri, AB’nin tek Gümrük Birliği ortağı olan Türkiye’nin statüsünü hiçbir şekilde dikkate almamaktadır. Bunun sonucu olarak, Türk sanayisi ve iş dünyası, güncelliğini yitirmiş Gümrük Birliği Anlaşması’ndaki yapısal dengesizliklerden ve ayrımcı muameleden kaynaklanan ciddi zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır” açıklamasında bulunan İmamoğlu “Bu nedenle, Gümrük Birliği’nin acilen reforma tabi tutulması gereğinden kaynaklanan kaygılarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir muhalefet lideri olarak bu reformu ertelenemez bir zorunluluk olarak görüyorum.” sözlerini sarf etti.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÜLKEMİZ YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

Ekrem İmamoğlu, sözlerinin devamında “Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun yürürlüğe girmesi, doğal olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında somut ilerlemeye bağlı olacaktır. İktidara geldiğimizde, ülkemiz insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde sağlam biçimde yeniden inşa edilecek ve bu yönde bugün birçok kişinin öngördüğünden çok daha hızlı ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de demokratik yenilenme uzak bir ideal değildir" diyen İmamoğlu, sözlerini “Acil bir gerekliliktir ve halkımızın tüm baskılara rağmen bunu talep etmeyi sürdürmesi sayesinde hala mümkündür. Bu önemli meselede muhakemenize güvenerek, en içten selamlarımı sunarım." ifadeleriyle noktaladı.