İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı günlük hava tahmin raporunda Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verirken aralarında İstanbul'un da olduğu 11 kent için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ KENT İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

grafik.jpg

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Erzurum'un batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

