TBMM'de skandal bir taciz iddiası daha: Şentop döneminde üst düzey çalışan hakkında şikayet dilekçesi verildi

TBMM lokantasında stajyer kız çocuklarının tacize uğramasın ilişkin soruşturma devam ederken, ikinci bir taciz iddiası daha ortaya atıldı.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre, AKP'li Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde Şentop'a yakınlığı ile bilinen ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen bir TBMM çalışanı hakkında, hizmetli kadrosunda çalışan bir kadın tarafından taciz iddiasıyla şikayet dilekçesi verildi. Dilekçeye, WhatsApp yazışmalarının eklendiği öğrenildi.

Meclis'teki istismar skandalında eski stajyerler de ifadeye çağırıldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet dilekçesinin arından TBMM Genel Sekreterliği tarafından inceleme başlatıldığı ve tarafların ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şikayet edilen kişinin hakkında başlatılan incelemenin idari boyutta devam ettiği, soruşturma sürecinin sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan lise öğrencisi kız çocuklarının cinsel tacize uğradığı ortaya çıkmış, söz konusu iddialara yönelik başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı.