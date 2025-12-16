Meclis'teki istismar skandalında eski stajyerler de ifadeye çağırıldı

TBMM’de staj yapan çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçmiş dönem stajyerlerini de ifadeye çağırırken, dört kişi tutuklandı; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mağdur bir baba ile görüşerek sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

TBMM’de çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yalnızca mevcut olaylarla sınırlı kalmayarak, Meclis’te önceki yıllarda staj yapmış çocukları da ifade vermek üzere çağırdığı öğrenildi. Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, kızı istismara uğrayan bir baba ile birebir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

TBMM lokantasında stajyer olarak görev yapan kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmış, TBMM Genel Sekreterliği ise 11 Aralık’ta yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulamıştı.

TUTUKLANDILAR

Kamuoyunda büyük tepki yaratan olay sonrası başlatılan adli süreçte dört kişi gözaltına alındı. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken, D.U., R.S. ve İ.B. “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın genişletildiği ve Başsavcılığın, TBMM’de daha önce staj yapmış kız öğrencilerin de beyanlarına başvuracağı belirtildi. Bu adımın, olası başka mağduriyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla atıldığı belirtiliyor.

TBMM BAŞKANI MAĞDUR AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, kızı Meclis’te istismara uğrayan bir baba ile görüştüğü öğrenildi. Birgün’e konuşan baba, görüşmede sürecin titizlikle yürütüldüğüne dair kendisine bilgi verildiğini aktardı. Görüşmeye TBMM Genel Sekreteri’nin de katıldığını ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten baba, “Kendilerine güvendiğimi, yalnızca kendi kızım için değil, istismara uğrayan tüm kızlar için mücadele ettiğimi söyledim. Başkan da sürecin üzerine gidildiğini, sorumluların açığa çıkarılacağını söyledi” dedi.

KEFEK BÜNYESİNDE İZLEME GRUBU KURULDU

Yaşanan skandalın ardından TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da devreye girdi. Altı siyasi partiden birer milletvekilinin yer aldığı KEFEK İzlem Grubu oluşturuldu. Grubun, soruşturmayı yürüten savcıyla görüşmeler yapacağı ve çalışmalarını “çocuğun üstün yararı” ilkesini esas alarak sürdüreceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

