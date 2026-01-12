İstanbul’a beklenen kar geldi ilçeler beyaza büründü

Üst üste gelen uyarıların ardından İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle pazartesi sabahı kentin geneline kar yağacağını ve sıcaklıkların 2-3 dereceye düşeceğini duyurmuştu.

İKİ İLÇEDEN BAŞLADI

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Birçok kurumun peş peşe meteorolojik uyarıları sonrasında, beklenen kar, Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yağışla başladı.

SİLİVRİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları karla kaplandı. Bölgede kar örtüsü oluştu.

AKOM UYARMIŞTI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, pazar akşamından itibaren Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisiyle sıcaklıkların yaklaşık 10 dereceden 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar yağışının görüleceği öngörülmüştü.

İBB, pazar akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen yağışlara karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.