CHP’den TBMM’deki istismar skandalına soru önergesi

TBMM lokantasında kız çocuklarının tacize uğradığı iddialarına ilişkin, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, soru önergesi verdi.

TBMM lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencisi kız çocuklarının Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmişti.

"BU TABLO ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

TBMM Genel Sekreterliği’nin yaptığı açıklamayı, stajyer bir çocuğun ailesi tarafından yapılan başvuru üzerine idari soruşturma başlatıldığının ve en az bir personelin görevden uzaklaştırıldığının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Dinçer, “Bu tablo, iddiaların ciddiyetini ve araştırma zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

İddiaların yalnızca münferit faillerle sınırlı görülmemesi, aynı zamanda kurum içi gözetim, denetim ve bildirim mekanizmalarının da sorgulanması gerektiği vurgulayan Dinçer, “Meclis’te çocukların şikayetlerini güvenle iletebilecekleri bağımsız başvuru mekanizmaları var mıdır? Önceki yıllarda benzer şikayetler olmuş mudur? Meclis’in itibarı örtbasla değil, yüzleşmeyle korunur. Bundan dolayı gerçeklerin üzerine ısrarla ve kararlılıkla gidilmelidir. Kapalı kapılar ardında yürütülen her süreç, istismarcıların değil, çocukların aleyhine çalışır. Bu süreçte şeffaflık, TBMM Genel Sekreterliği’nin en önemli meselesi olmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILMASI ZORUNLU HALE GELDİ"

Dinçer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede şunları kaydetti:

“Çocukların üstün yararının gözetilmesi, istismara karşı sıfır tolerans ilkesinin tüm kamu kurumlarında somut adımlarla hayata geçirilmesi ve TBMM’nin bu konuda topluma örnek olacak bir irade ortaya koyması için söz konusu iddiaların Meclis iradesiyle derinlemesine araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Bütçe görüşmeleri devam ederken, sadece rakamları değil, çocukların güvenliğini ve geleceğini de konuşmak zorundayız. Bu nedenle tüm siyasi partilerin katılımıyla, partiler üstü bir anlayışla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı ve bu iddialar en geniş biçimde araştırılmalıdır.”