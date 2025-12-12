TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı

TBMM’nin lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarına istismar skandalının yankıları sürerken bir kız çocuğu daha Meclis’te tacize uğradığını ifade etti. Sosyal medya hesabından TBMM kartını paylaşan çocuk, “Yalvarırım yardım edin, artık bununla yaşayamıyorum” ifadeleriyle yardım istedi.

Türkiye, günlerdir kız çocuklarının Meclis çatısı altında taciz ve istismara maruz bırakılması skandalıyla çalkalanıyor. Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan D.K. isimli çocuğun, Meclis lokantasında çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını açıklayarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvurmasının ardından skandal gün yüzüne çıkmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli H.İ.G. hakkında soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında H.İ.G. gözaltına alınmıştı.

17 yaşındaki bir çocuğun ise, staj yaptığı sırada istismara uğradığı ve hamile kaldığı ileri sürülürken olay, çocuğun karın ağrısı şikayetiyle doktora gitmesiyle açığa çıktı. Kızın hamile olduğunu fark eden doktor, çocuğun 18 yaşından küçük olması sebebiyle adli bildirimde bulundu.

BİR MAĞDUR DAHA YAŞADIKLARINI ANLATTI!

Söz konusu skandala ilişkin bir mağdur daha yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yardım isteyen genç kız, “Yalvarırım sesim olun, geçen sene aynı şeyleri ben de yaşadım” ifadelerini kullandı.

“MÜDÜR ‘KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİN’ DİYEREK TEHDİT ETTİ! "

“16 yaşındaydım, meslek lisesi öğrencisiydim. 3. hafta, 30 yaşında bir adam tarafından taciz edildim. Stajımın yanmasından korktum.” sözlerini sarf eden genç kız, “2 hafta sonra söylediğimde müdür “kimseye söylemeyeceksin” diyerek tehdit etti” dedi.

Herkes adamın bana olan davranışını görüp taciz edilmeme rağmen sessiz kaldı. Savcı davamı açmadı.” diyen genç kız, “Yalvarırım yardım edin artık bununla yaşayamıyorum” ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

