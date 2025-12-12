Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi

Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi
Yayınlanma:
Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! CHP'li Mahmut Tanal, o dönem istismara uğrayan stajyerleri Meclis gündemine taşıyan CHP'nin reddedilen önergesini paylaştı.

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının, bazı Meclis çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığına ilişkin iddialar kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İstismarın yıllardır sürdüğü konuşulurken bazı çalışanların stajyerler için “Bu benim, şu senin” ifadelerini kullandığı aktarıldı. TBMM Genel Sekreterliği'nin de iddiaları doğruladığı olaya ilişkin vahim bir gerçek daha ortaya çıktı.

MECLİS'TEKİ ÇOCUK İSTİSMARI 7 SENE ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞ!

CHP Şanlıurfa milletvekili Av. Mahmut Tanal, partisinin konuyu tam 7 sene önce Meclis gündemine taşıdığını ancak iktidarın kulak tıkadığı uyarılarının sonucunda bugün bu olayın yaşandığını söyledi.

TBMM çatısı altında yaşanan istismar olayını "yeni rezalet değil" diyerek paylaşan Mahmut Tanal, 2018 yılında, Meclis ana binasında bir stajyer lise öğrencisine yönelik taciz iddiaları ortaya çıktığında, CHP'nin iddianın derhal araştırılmasını istediğini ifade etti.

Tanal, o denem verdikleri önergede taciz iddialarının ciddi olduğunu, çocuk yaştaki stajyerlerin korunması gerektiğini, güvenlik ve denetim mekanizmalarının çalıştırılması gerektiğini ve sorumlularun açığa çıkarılarak cezalandırılmaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Verdikleri önergede yer alan uyarılar o gün dikkate alınsa ve Meclis Başkanlığı siyasi baskıya boyun eğmese bugünki istismar vakasınının başından engellemiş olacağını ifade eden Tanal, şunları söyledi:

İŞTE CHP'NİN REDDEDİLEN ÖNERGESİ

"Güç zehirlenmesi, parti çıkarları ve siyasi körlük nedeniyle uyarılarımız yok sayıldı. Ya görmezden gelindi, ya küçümsendi ya da “gündem değiştirme” denilerek reddedildi.

Bugün yaşananlar, 2018’de söylediğimizin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor: CHP haklıydı. CHP doğruyu söylüyordu. CHP çocukların, stajyerlerin, kadınların güvenliği için mücadele ediyordu. Fakat: İktidar, uyarılarımızı ciddiye almadığı için bu çürüme Meclis’in kapısına kadar dayandı.

Bugün gelinen noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bile çocuklar korunamıyorsa, bunun tek sorumlusu: Uyarıyı duymayan, denetimi çalıştırmayan, görevi ihmal eden siyasal anlayıştır.

meclisteki-cocuk-istismari-7-sene-once-ortaya-cikmis-iste-chpnin-reddedilen-onergesi.jpg

Milletin Meclisi’nde bile güvenlik sağlanamıyorsa, sokakta, okulda, iş yerinde nasıl sağlanacak? Biz 2018’de ne dediysek bugün de aynı kararlılıkla söylüyoruz: Tacizi, istismarı, ihmali, denetimsizliği asla kabul etmiyoruz.

CHP, Meclis’i çürümeye teslim etmeyecek tek güçtür. Bu ülkenin çocuklarını koruyacak irade bizde vardır. 2018 tarihli araştırma önergemiz bunun belgesidir. Bugün yaşananlar ise dikkate alınmayan uyarının bedelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Türkiye
TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı
TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı
Adli emanetlerdeki hırsızlıklar Meclis gündeminde
Adli emanetlerdeki hırsızlıklar Meclis gündeminde
Ünlü markalar bir bir ifşa oldu! İçlerinden çıkmayan kalmadı: Kanatlı eti, deri dokusu, ilaç etken maddesi...
Ünlü markalar bir bir ifşa oldu! İçlerinden çıkmayan kalmadı: Kanatlı eti, deri dokusu, ilaç etken maddesi...