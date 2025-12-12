Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının, bazı Meclis çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığına ilişkin iddialar kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İstismarın yıllardır sürdüğü konuşulurken bazı çalışanların stajyerler için “Bu benim, şu senin” ifadelerini kullandığı aktarıldı. TBMM Genel Sekreterliği'nin de iddiaları doğruladığı olaya ilişkin vahim bir gerçek daha ortaya çıktı.

MECLİS'TEKİ ÇOCUK İSTİSMARI 7 SENE ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞ!

CHP Şanlıurfa milletvekili Av. Mahmut Tanal, partisinin konuyu tam 7 sene önce Meclis gündemine taşıdığını ancak iktidarın kulak tıkadığı uyarılarının sonucunda bugün bu olayın yaşandığını söyledi.

TBMM çatısı altında yaşanan istismar olayını "yeni rezalet değil" diyerek paylaşan Mahmut Tanal, 2018 yılında, Meclis ana binasında bir stajyer lise öğrencisine yönelik taciz iddiaları ortaya çıktığında, CHP'nin iddianın derhal araştırılmasını istediğini ifade etti.

Tanal, o denem verdikleri önergede taciz iddialarının ciddi olduğunu, çocuk yaştaki stajyerlerin korunması gerektiğini, güvenlik ve denetim mekanizmalarının çalıştırılması gerektiğini ve sorumlularun açığa çıkarılarak cezalandırılmaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Verdikleri önergede yer alan uyarılar o gün dikkate alınsa ve Meclis Başkanlığı siyasi baskıya boyun eğmese bugünki istismar vakasınının başından engellemiş olacağını ifade eden Tanal, şunları söyledi:

İŞTE CHP'NİN REDDEDİLEN ÖNERGESİ

"Güç zehirlenmesi, parti çıkarları ve siyasi körlük nedeniyle uyarılarımız yok sayıldı. Ya görmezden gelindi, ya küçümsendi ya da “gündem değiştirme” denilerek reddedildi. Bugün yaşananlar, 2018’de söylediğimizin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor: CHP haklıydı. CHP doğruyu söylüyordu. CHP çocukların, stajyerlerin, kadınların güvenliği için mücadele ediyordu. Fakat: İktidar, uyarılarımızı ciddiye almadığı için bu çürüme Meclis’in kapısına kadar dayandı. Bugün gelinen noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bile çocuklar korunamıyorsa, bunun tek sorumlusu: Uyarıyı duymayan, denetimi çalıştırmayan, görevi ihmal eden siyasal anlayıştır.

Milletin Meclisi’nde bile güvenlik sağlanamıyorsa, sokakta, okulda, iş yerinde nasıl sağlanacak? Biz 2018’de ne dediysek bugün de aynı kararlılıkla söylüyoruz: Tacizi, istismarı, ihmali, denetimsizliği asla kabul etmiyoruz. CHP, Meclis’i çürümeye teslim etmeyecek tek güçtür. Bu ülkenin çocuklarını koruyacak irade bizde vardır. 2018 tarihli araştırma önergemiz bunun belgesidir. Bugün yaşananlar ise dikkate alınmayan uyarının bedelidir."