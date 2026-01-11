AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. Olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddia edilene göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Ancak kendilerini yönetim olarak tanıtan başka bir grup ise buna itiraz etti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı hakaretlere dönüştü ve dakikalarca sürdü.

Babasını öldürüp havuza sakladı

BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERDİ

Kavga sırasında taraflardan bir kişi stantlardan birinin üzerine çıktı. Bu esnada taraflardan bir kadın ise biber gazı kullanarak karşılık verdi.

Alışveriş merkezinde birbirine saldıran iki grup, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

Polis merkezine götürülen tarafların karşılıklı olarak şikayetçi oldukları öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.