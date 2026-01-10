Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi

Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi
Yayınlanma:
Yunanistan'dan memleketi Tokat'ta gelen babasını öldürüp havuza sakladı. Günlerce cesedi bulunamayan babası kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alınamayınca emniyet harekete geçti. Oğlu Mustafa Cankurtaran babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Mülk satışı nedeniyle çıkan tartışma sonunda babasını baltayla öldürüp iş yerinde sakladığını anlatan Mustafa Cankurtaran'ın ifadesindeki detaylar kan dondurdu.

BABASINI ÖLDÜRÜP HAVUZA SAKLADI

Tokat merkez Topçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü.

babasini-oldurup-havuza-sakladi-kokmasin-diye-yaptigi-saskina-cevirdi-4.jpg

Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı.

babasini-oldurup-havuza-sakladi-kokmasin-diye-yaptigi-saskina-cevirdi-3.jpg

Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi'ndeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı.

KOKMASIN DİYE YAPTIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelinin, cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

babasini-oldurup-havuza-sakladi-kokmasin-diye-yaptigi-saskina-cevirdi-2.jpg

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı
Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor