Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alınamayınca emniyet harekete geçti. Oğlu Mustafa Cankurtaran babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Mülk satışı nedeniyle çıkan tartışma sonunda babasını baltayla öldürüp iş yerinde sakladığını anlatan Mustafa Cankurtaran'ın ifadesindeki detaylar kan dondurdu.

BABASINI ÖLDÜRÜP HAVUZA SAKLADI

Tokat merkez Topçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü.

Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı.

Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi'ndeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı.

KOKMASIN DİYE YAPTIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelinin, cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.