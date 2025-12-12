Meclisteki istismarda çocuk hamile kaldı iddiası!

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile ilgili kan donduran yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir kız çocuğunun şubat ayında, Meclis lokantasında staj yaptığı sırada istismara uğradığı ve hamile kaldığı ileri sürüldü.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor, kızın hamile olduğunu fark ederken çocuğun 18 yaşından küçük olması sebebiyle doktor tarafından adli bildirimde bulunuldu. Hamileliğin ise sonlandırıldığı bildirildi.

4 AŞÇIYA “İŞE GELMEYİN” DENİLDİ!

Söz konusu skandalın, kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından Meclis’teki bir aşçı görevinden uzaklaştırıldı, dört aşçıya ise “İşe gelmeyin” denildi. İşe gelmemeleri istenen aşçıların soruşturma nedeniyle idari izne ayrıldığı öğrenildi.

Diğer yandan, Meclis’te 2025 yılının eylül ayında staja başlayan 17 yaşındaki bir genç kızın stajı sırasında yaşadıkları, yaşanan skandalın boyunu gözler önüne serdi. Genç kız, staj yaptığı dönemde aşçının sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını aktardı.

TBMM’de, 9 Eylül 2025 tarihinde staja başladığını ifade eden genç kız, Meclis Lokantası’nda çalışan aşçının kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi. Genç kız aşçının kendisine, “Çok güzel kokuyorsun, seni koklamak istiyorum” dediğini belirtti ve aşçının 30 yaşında ve evli olduğunu ifade ederek “Bana, ‘Yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?’ gibi cümleler kuruyordu” dedi.

Son Dakika | Meclis'teki istismar skandalında verilen cezalar açıklandı!

“ANNENİZE BABANIZA BİLE SÖYLEMEYECEKSİNİZ”

Genç kız, başına gelenleri kurum müdürüne anlattığını fakat müdürün kendisine, “Kimseye, annenize babanıza bile söylemeyeceksiniz” ifadelerini kullandığını ileri sürerken “Mecliste tam 1,5 ay çalıştım hatta beş günlük paramı da almadan ailem dilekçe verdi ve beni kurumdan aldı” sözlerini sarf etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiği öğrenilirken Bakanlık kaynakları, ailesi şikayette bulunan çocuk ile ebeveynlerine psikososyal destek verildiğini belirtti. Skandala ilişkin hukuki sürece bakanlığın da müdahil olacağı bildirildi.

Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı

“ÇOCUK İSTİSMARI AKLANAMAZ”

Yaşanan skandalın ardından durumu protesto etmek için Meclis’e yürüyen kadınlar, çok sayıda milletvekilinin desteğiyle "Çocuk istismarı aklanamaz" vurgusu yaptı. Yürüyüş sırasında kadınlar polis engeliyle karşılaşırken Ankara Kadın Platformu, TBMM Dikmen kapısı önünde yaptığı basın açıklamasında, "Ne yazık ki Meclis’te yaşanan çocuk istismarı tesadüf değil. Yıllardır çocuk istismarına karşı önlem almayan iktidarın kadın düşmanı, çocuk düşmanı politikalarının bir ürünüdür" ifadelerine yer verdi.

“ HERKESİ TATMİN EDECEK, ŞEFFAF CEVAPLARI BEKLİYORUZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile partisinin genel merkezinde yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu konuda Meclis’teki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan, Meclis’in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı, olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama Meclis’te böyle bir şeye yeltenebilecek kişinin olması kabul edilebilir değil. Ayrıca 10 kişiden söz ediliyor. Ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Bu konuda herkesi tatmin edecek, şeffaf cevapları bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise, skandala ilişkin “Bu çatı altında stajyer çocuklar istismara uğruyorlarsa eğer Yusuf Tekin’in övündüğü mesleki eğitim adı altında çocukların sürüldüğü o izbe atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde; patronların, idare amirlerinin, ustabaşlarının neredeyse Allah gibi görüldüğü o fabrikalarda çocuklar neler yaşıyordur, siz düşünün” ifadelerini kullandı.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA!

TBMM Genel Sekreterliği, 2024-2025 eğitim döneminde kurumda görev alan bir stajyerin ailesinin şikayeti üzerine 20 Ekim günü başlatılan ve 10 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılan idari soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Yürütülen soruşturmada, şikayete konu olayın derinleştirildiği ve 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğu belirlendi.

Sekreterliğin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- "Sosyal ağlar üzerinden mesajları yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen personel haklarında; haklarındaki iddiaların sübut bulduğu; 4/A statüsünde aşçı olarak çalışan 1 personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca 'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' fiili kapsamında 'Devlet Memuriyetinden Çıkarma', 4/D sürekli işçi statüsünde 2 aşçı personel hakkında Toplu İş Sözleşmesine göre 'cinsel tacizde bulunmak' fiili kapsamında iş akdinin sonlandırılması cezalarının verilmesi teklifi getirilmiştir.

- Yine haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen; 4/D sürekli işçi statüsündeki 1 aşçı personel hakkında 'Kurum içinde kamu görevlisinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında Toplu İş Sözleşmesine göre disiplin cezası verilmesi, 4/A statüsünde aşçıbaşı olarak çalışan bir personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca 'Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında disiplin cezası verilmesi, teklifleri getirilmiştir.

- Ayrıca konuyla ilgili olarak düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılmıştır. Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi/belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir.

- Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonrada bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğin bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."