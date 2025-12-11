Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının Meclis personeli tarafından tacize uğraması skandalı kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Son dakika | Meclis'te taciz protestosu! Polislerden kadın vekillere engel

D.K., TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurmuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli H.İ.G. hakkında soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında H.İ.G. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K. nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BİR MAĞDUR DAHA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından bir genç kız da kendi yaşadıklarını paylaştı. Meclis’te stajyerken aşçının iki hafta boyunca sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını söyledi.

Geçen yıl eylülde Meclis’te staja başladığını söyleyen genç kız, üç hafta sonra yaklaşık 30 yaşlarında bir aşçının kendisini taciz etmeye başladığını anlattı.

"ÇOK GÜZEL KOKUYORSUN, İÇİNE GİRİP KOKLAMAK İSTİYORUM"

Sözcü'nün haberine göre önce sözlü, ardından fiziksel tacize maruz kaldığını belirten genç kız, aşçının kendisine “Çok güzel kokuyorsun, içine girip koklamak istiyorum”, “Alkol kullanıyor musun, yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?” gibi ifadeler kullandığını aktardı. Genç kız yaşadıklarını şöyle sürdürdü:

“İki hafta sonra kurum müdürü olan kadına anlattım. Yanımda iki kız arkadaşım vardı. Müdür, ‘Kimseye söylemeyeceksiniz, anneniz babanız bile bilmeyecek’ dedi.”

"HERKES BİLİYORDU AMA SUSTU"

Tacize dair somut bir kanıt olmadığını belirten genç kız, bazı çalışanların aşçının kendisine yönelik davranışlarını fark ettiğini, bir çalışanın “Adam ağzının içine girecekti” dediğini anlattı. “Herkes her şeyi bilmesine rağmen sustu” diye konuştu.

Meclis’te yaklaşık bir buçuk ay staj yaptıktan sonra durumu ailesine anlatan genç kız, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle Meclis’ten ayrılıp başka bir kuruma geçtiğini söyledi.