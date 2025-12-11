Son dakika | Meclis'te taciz protestosu! Polislerden kadın vekillere engel

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencilerinin Meclis personeli tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmasının ardından bugün kadın vekiller tacizi protesto etmek istedi. Kadın vekiller skandala tepki göstermek için Meclis Dikmen kapısına yürüdü. Vekiller yürüyüşlerinde 'Çocuk istismarı aklanamaz' sloganı attı.

POLİSLERDEN KADIN VEKİLLERE ENGELLEME

Ancak polis ekipleri kadın vekilleri engelledi. Kadın vekiller barikat kuran polislere 'Barikatı aç' diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenilmişti.

Birgün'de yer alan habere göre bu istismar yıllardır devam ediyordu. TBMM kaynakları, çocukları istismar edenlerin yaklaşık 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini ve bu çalışanların her yıl gelen stajyerleri aralarında “Bu stajyer benim, şu senin” diyerek paylaştıklarını aktardı.

SKANDAL PATLAK VERİNCE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu skandalın yayılması ile TBMM Genel Sekreterliği de konu hakkında bir açıklama yaptı. 19.11.2025 tarihinde kendilerine şikayet dilekçesi geldiği ve konu hakkında idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aşçı olarak görevli olan bir kamu görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığı, şahsın iş akdinin sonlandırılıp hakkında disiplin işlemlerinin de uygulanacağı kaydedilmişti.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı da şöyle olmuştu: