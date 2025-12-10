TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi

TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi
Yayınlanma:
TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencilerinin Meclis personeli tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Skandal, bir stajyerin aldığı mesajı ailesiyle paylaşması üzerine gün yüzüne çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenildi.

İSTİSMAR YILLARDIR DEVAM EDİYORMUŞ

BirGün'de yer alan habere göre, iddiaya göre lokantada staj yapan bazı kız çocukları, uzun süredir TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldı ve istismarın yıllardır devam ettiği, bu süreçte onlarca çocuğun mağdur edildiği ifade edildi. TBMM kaynakları, çocukları istismar edenlerin yaklaşık 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini ve bu çalışanların her yıl gelen stajyerleri aralarında “Bu stajyer benim, şu senin” diyerek paylaştıklarını aktardı.

ÇOCUKLARA SKANDAL MESAJLAR!

Olayın ortaya çıkması bir kız öğrencinin durumu ailesine anlatmasıyla oldu. TBMM lokantasında çalışan bazı kişilerin çocuklara “Küçük sevgilim” gibi mesajlar gönderdiği iddia edilirken, TBMM Genel Sekreterliği’nin çocuklarla da görüştüğü bildirildi.

Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismarBalıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

Skandalın ortaya çıkmasının ardından TBMM Genel Sekreterliği, sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, aşçı olarak çalışan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığı, şikâyet edilen diğer kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilirken, failler hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar gidebilecek disiplin işlemlerinin uygulanacağı açıklandı. Soruşturma sürecinde elde edilen bilgilerin adli makamlarla da paylaşılacağı vurgulandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Türkiye
Yabancı öğretmenlerden 5 kat düşük maaş alan öğretmenler isyan etti
Yabancı öğretmenlerden 5 kat düşük maaş alan öğretmenler isyan etti
Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur
Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur