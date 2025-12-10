TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenildi.

İSTİSMAR YILLARDIR DEVAM EDİYORMUŞ

BirGün'de yer alan habere göre, iddiaya göre lokantada staj yapan bazı kız çocukları, uzun süredir TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldı ve istismarın yıllardır devam ettiği, bu süreçte onlarca çocuğun mağdur edildiği ifade edildi. TBMM kaynakları, çocukları istismar edenlerin yaklaşık 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini ve bu çalışanların her yıl gelen stajyerleri aralarında “Bu stajyer benim, şu senin” diyerek paylaştıklarını aktardı.

ÇOCUKLARA SKANDAL MESAJLAR!

Olayın ortaya çıkması bir kız öğrencinin durumu ailesine anlatmasıyla oldu. TBMM lokantasında çalışan bazı kişilerin çocuklara “Küçük sevgilim” gibi mesajlar gönderdiği iddia edilirken, TBMM Genel Sekreterliği’nin çocuklarla da görüştüğü bildirildi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından TBMM Genel Sekreterliği, sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, aşçı olarak çalışan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığı, şikâyet edilen diğer kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilirken, failler hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar gidebilecek disiplin işlemlerinin uygulanacağı açıklandı. Soruşturma sürecinde elde edilen bilgilerin adli makamlarla da paylaşılacağı vurgulandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: