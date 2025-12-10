Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar
Yayınlanma:
Balıkesir'de, B.K. isimli bir müzisyen hakkında, yaklaşık 7-8 yıl önce internet üzerinden tanıştığı ve o dönem 15 yaşında olan D.Ş.'yi istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Balıkesir’de B.K. adlı müzisyen hakkında, 7-8 yıl önce internet üzerinden tanıştığı ve o dönem 15 yaşında olan D.Ş.'yi yaşını bilmesine rağmen istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusu yapıldı. Şu anda 23 yaşında olan D.Ş., yaşadığı olayları yargıya taşıma kararı aldı.

D.Ş.'nin başvurusunun ardından dosya, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından üstlenildi.

İstanbul'da silahlı ev baskını! Anne ve 4 yaşındaki kızı darbedip bantladılar!İstanbul'da silahlı ev baskını! Anne ve 4 yaşındaki kızı darbedip bantladılar!

TEHDİTLER ÜZERİNE EK SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, D.Ş., yaşadığı istismar sürecini sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından şüpheli B.K.'nin yakınları tarafından tehditlere maruz kaldığını belirterek bu durumla ilgili ek bir suç duyurusunda bulundu.

Dosyayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayten Bademci, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Şüpheli B.K. tarafından müvekkile karşı işlenen suç ve suçlara ilişkin tarafımızca İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na başvurular yapılmıştır. Başvurular sonrası B.K. ve ailesi tarafından tehditlere devam edilmiştir. Faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz."

Hukuki sürecin İstanbul Anadolu Başsavcılığında devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar
Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü
Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü