Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

Balıkesir’de B.K. adlı müzisyen hakkında, 7-8 yıl önce internet üzerinden tanıştığı ve o dönem 15 yaşında olan D.Ş.'yi yaşını bilmesine rağmen istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusu yapıldı. Şu anda 23 yaşında olan D.Ş., yaşadığı olayları yargıya taşıma kararı aldı.

D.Ş.'nin başvurusunun ardından dosya, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından üstlenildi.

TEHDİTLER ÜZERİNE EK SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, D.Ş., yaşadığı istismar sürecini sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından şüpheli B.K.'nin yakınları tarafından tehditlere maruz kaldığını belirterek bu durumla ilgili ek bir suç duyurusunda bulundu.

Dosyayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayten Bademci, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Şüpheli B.K. tarafından müvekkile karşı işlenen suç ve suçlara ilişkin tarafımızca İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na başvurular yapılmıştır. Başvurular sonrası B.K. ve ailesi tarafından tehditlere devam edilmiştir. Faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz."

Hukuki sürecin İstanbul Anadolu Başsavcılığında devam ettiği öğrenildi.