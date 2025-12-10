İstanbul'da silahlı ev baskını! Anne ve 4 yaşındaki kızı darbedip bantladılar!

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta Suriye uyruklu bir aileye ait dairede meydana geldi. İddialara göre, plakasız motosikletle mahalleye gelen silahlı iki şüpheli, kapıdan zorla içeri girerek anne Rengin H. (44) ve 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. Şüpheliler, silah zoruyla annenin kolundaki bilezikleri ve evdeki diğer değerli eşyaları almaya çalıştı.

Bu sırada eve gelen Nura’nın ağabeyi Murat M. (20), soyguncuları durdurmak istedi ancak o da şüpheliler tarafından darbedildi. Üç kişiyi darp eden şüpheliler, evden toplam değeri yaklaşık 200 bin lirayı bulan ziynet eşyası ve bir miktar dövizi gasbederek kayıplara karıştı.

AİLE ÜYELERİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda darp izleri bulunan 4 yaşındaki Nura M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Rengin H. ve oğlu Murat M. de darp raporu almak üzere hastaneye başvurduktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Rengin H.'nin oğlu Berzan M. dehşet anlarını anlatırken, evin yaklaşık bir aydır izlendiğini öne sürdü:

"Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 4 yaşındaki kardeşimi de darbettiler. Annemi ise gözünden darbettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. O sırada 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor. Şüpheli çok rahat bir şekilde kapıyı açıyor. Kardeşim saldırdı, diğeri de gelip kardeşimi darbedip kaçıyorlar."

Polis ekipleri, kaçan ve plakasız motosiklet kullandığı öğrenilen şüphelileri yakalamak için çevrede güvenlik önlemleri alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.