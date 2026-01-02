Kavgayı ayıran polisi bıçakla yaralamışlardı: 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanan bir olayda, kavgaya müdahale eden polis memurunun bıçakla yaralanmasının ardından 2 şüpheli tutuklandı. Olay, Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga sırasında meydana geldi.

POLİS MEMURU BIÇAKLA YARALANDI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçaklanarak yaralandı. Yaralı polis, olay yerine gelen meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedaviler sonucunda polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak A.C.S., Ç.K., B.Ö., C.M.D., E.G. ve A.E.G. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.C.S. ve Ç.K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.