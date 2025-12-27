Kurye sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı

Kurye sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da online platform üzerinden verdikleri siparişin geç gelmesi ve pos cihazı bulunmaması nedeniyle kurye ile tartışan iki kardeş, kuryenin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası kaçan saldırgan kurye, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. ve kardeşi M.E.T., bir yemek siparişi platformu üzerinden döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi teslim etmek üzere adrese gelen kurye Ö.C.T. ile siparişi veren kardeşler arasında, yemeğin geç gelmesi üzerine sözlü bir tartışma başladı. Tartışma, kuryenin yanında pos cihazı getirmemiş olmasıyla daha da alevlendi.

KURYE YANINDAKİ BIÇAKLA SALDIRDI

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak iki kardeşe saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan H.T. ve M.E.T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kurye olay yerinden hızla uzaklaştı. Bina sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI KARDEŞLERİN DURUMU İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

SALDIRGAN KURYE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan kurye Ö.C.T.'nin yakalanması için çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede gizlendiği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen kuryenin işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

