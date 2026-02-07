Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti

Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yayınlanma:
Güney Kore merkezli kripto para devi Bithumb tarafından, sistemsel hata sonucu, 695 kullanıcının hesabına toplam 44 milyar dolar değerinde (yaklaşık 620 bin adet) Bitcoin yanlışlıkla transfer edildi.

Güney Kore merkezli kripto para devi Bithumb, finans tarihine geçecek bir operasyonel skandala imza attı. Küçük bir promosyon etkinliği sırasında yapılan sistemsel hata sonucu, 695 kullanıcının hesabına toplam 44 milyar dolar değerinde (yaklaşık 620 bin adet) Bitcoin yanlışlıkla transfer edildi.

BORSA DEVREYE GİRDİ

2021/11/02/kripto.jpg

Bithumb’ın planladığı kampanya aslında oldukça mütevazıydı; kullanıcılara sembolik bir nakit ödül verilmesi hedefleniyordu. Ancak sistemsel arıza, "won" ile "Bitcoin" birimlerini karıştırınca olanlar oldu

Kullanıcılara 2 bin won (yaklaşık 1,5 dolar) yerine en az 2 bin adet Bitcoin (yaklaşık 120 milyon dolar) gönderildi.

Yanlışlıkla dağıtılan 620 bin Bitcoin, küresel piyasa değerinin önemli bir kısmına karşılık gelen 44 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

Borsa hatayı fark ettikten sonraki 35 dakika içinde ilgili hesapların tüm yetkilerini dondurdu.

%17'LİK ŞOK DÜŞÜŞ: PİYASA SARSILDI

Hatalı dağıtımın ardından, "bedava" Bitcoin alan kullanıcıların bir kısmının satış yapmaya çalışması veya sistemdeki arz dengesizliği nedeniyle borsa içinde Bitcoin fiyatı çakıldı:

Bitcoin, borsa verilerine göre bir ara %17 gerileyerek 81,1 milyon wona kadar düştü.

Müdahalenin ardından fiyatlar tekrar 104,5 milyon won seviyelerine döndü.

"GÜVENLİK İHLALİ DEĞİL, OPERASYONEL HATA"

2021/11/02/kripto-para.jpg

Olayın bir siber saldırı olduğu iddiaları üzerine borsa yönetimi acil bir açıklama yayımladı:

Şirket, yanlış gönderilen varlıkların %99,7’sinin başarılı bir şekilde geri alındığını duyurdu.

Yaşananların bir hacker saldırısı veya dış kaynaklı güvenlik açığıyla ilgisi olmadığı, tamamen iç sistemlerdeki bir kod hatasından kaynaklandığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Ekonomi
CHP'li üyenin emekli önergesi belediye Meclisi'nde kabul edildi
CHP'li üyenin emekli önergesi belediye Meclisi'nde kabul edildi
Emekliye bin liralık ikramiye artışı Erdoğan'ın iki dudağının arasındaymış!
Emekliye bin liralık ikramiye artışı Erdoğan'ın iki dudağının arasındaymış!