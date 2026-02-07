TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı

Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde TFF, gerekli görevlendirmeleri yaparken sürpriz bir isim dikkat çekti.

BAHİS LİSTESİNDE YER ALDI AMA CEZA VERİLMEDİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre kritik karşılaşmanın gözlemcisi Sabit Hacıömeroğlu olacak. Hacıömeroğlu, TFF’nin bahis oynadığını tespit ettiği gözlemciler listesinde yer almış ancak PFDK tarafından ceza verilmemişti.

Sabit Hacıömeroğlu, PFDK’ya sevk edilen 489 isimden ceza almayan 6 kişi arasında yer almıştı.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

TARAFTARLAR TEPKİLİ

TFF’nin Sabit Hacıömeroğlu’nu Çaykur Rizespor – Galatasaray maçına ataması her iki takımın taraftarını kızdırdı. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla TFF’ye tepki gösterdi.

İDDİA BAYİSİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Sabit Hacıömeroğlu bahis oynadığı gerekçesiyle 2021 yılında da gündeme gelmişti. TV 100’deki VAR Odası programında Sabit Hacıömeroglu'nun iddaa bayisinde, bahis oynarken çekilen görüntülerine yer verilmişti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) görüntüler üzerine Sabit Hacıömeroğlu’nu görevden almış ancak bir süre sonra göreve iade etmişti.