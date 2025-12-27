Turizmin gözbebeğinde yılbaşı yoğunluğu: Oteller dolup taşıyor!

Muğla’nın gözde ilçesi Bodrum’da yılbaşı heyecanı her geçen gün artıyor. Belediye Meydanı’nın konsept ağaçlar ve ışıklandırmalarla süslendiği ilçede, kurulan yılbaşı çarşısı hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programında ünlü sanatçı Fatma Turgut’un sahne alacağı açıklanırken, oteller ve eğlence mekanları da özel programlarıyla yeni yıla girmeye hazırlanıyor.

GECELİK KONAKLAMA FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçedeki turistik tesislerin son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şu an itibarıyla 260’ın üzerinde otelin misafir kabul ettiğini belirten Dengiz, oda-kahvaltı konseptinde gecelik fiyatların 2 bin liradan başladığını, ancak daha uygun seçenek arayanlar için bin liranın altında da oda tiplerinin mevcut olduğunu ifade etti. Doluluk oranlarının şimdiden yüzde 50’yi aştığını vurgulayan Dengiz, "Hareketli bir döneme giriyoruz, yer kalması için şimdiden rezervasyon yapılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

YURT DIŞINDAN DİREKT UÇUŞLAR VE TRANSFER DESTEĞİ

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise yılbaşı döneminde uluslararası ilginin de yüksek olduğunu belirtti. Almanya başta olmak üzere yurt dışından Bodrum’a direkt uçuşların planlandığını dile getiren Kantarmış, iç hatlarda da aktarmalı seferlerle yoğun bir turist akışı beklediklerini söyledi. TÜRSAB olarak otellere tur ve transfer desteği sağladıklarını ekleyen Kantarmış, Bodrum’daki güneşli havanın da etkisiyle turların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

EĞLENCE MEKANLARINDA YENİ YIL PAKETLERİ

Sadece oteller değil, Bodrum’un ünlü restoran ve gece kulüpleri de yılbaşı gecesi için özel hazırlıklarını tamamladı. Eğlence mekanlarında yılbaşı paket fiyatlarının 3 bin liradan başladığı belirtilirken, en az 10 büyük otelin de ünlü sanatçıların katılımıyla özel konser programları düzenleyeceği öğrenildi.