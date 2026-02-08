3 gündür haber alınamıyordu! Hilal'in cansız bedeni denizde bulundu
Düzce'de yakınlarının ihbarı üzerine hakkında arama çalışması başlatılan 33 yaşındaki Hilal Ersoy'un cansız bedeni denizde bulundu. Ersoy'un şüpheler barındıran ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'DE ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan Hilal Ersoy'un yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
Uzun süren çalışmalar kapsamında 33 yaşındaki kadının eşyaları, Aşıklar Tepesi mevkisinde bulundu.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını eşyaların bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.
HİLAL'İN CANSIZ BEDENİ DENİZDE BULUNDU
Yapılan aramalar sonucunda, denizdeki kayalıkların bulunduğu bölgede genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Ersoy’un naaşı denizden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli kadın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
