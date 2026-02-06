Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı

Yayınlanma:
Erzurum'da zorla tutulduğu ihbarını yapan 21 yaşındaki B.K., polis ve itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte kurtarılarak koruma altına alındı.

Erzurum’da bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım çağrısında bulunan 21 yaşındaki genç kadın, emniyet ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'taki iki katlı müstakil bir binada alıkonulduğunu iddia eden B.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak bulunduğu konumu ihbar etti.

erzurum.jpg

KAPI KİLİTLİ OLUNCA İTFAİYE DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya ulaşan polis ekipleri, dış kapının kilitli olduğunu ve içeriden açılamadığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, genç kadını merdiven yardımıyla pencereden tahliye etmek için hazırlık yaptı. Ancak yükseklik korkusu nedeniyle merdivene binemeyen B.K. için plan değiştirildi.

Alt geçitte mahsur kaldı aracın içinde boğularak can verdi! Dakikalar önce yardım istemişAlt geçitte mahsur kaldı aracın içinde boğularak can verdi! Dakikalar önce yardım istemiş

VALİZLERİYLE BİRLİKTE DIŞARI ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı zorlayarak açması sonucu binaya giren ekipler, B.K.'yi valizleriyle birlikte dışarı çıkardı. Kurtarılmanın ardından kadın, ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının zorla tutulduğu iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Türkiye
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!