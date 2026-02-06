Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı

Erzurum’da bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım çağrısında bulunan 21 yaşındaki genç kadın, emniyet ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'taki iki katlı müstakil bir binada alıkonulduğunu iddia eden B.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak bulunduğu konumu ihbar etti.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA İTFAİYE DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya ulaşan polis ekipleri, dış kapının kilitli olduğunu ve içeriden açılamadığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, genç kadını merdiven yardımıyla pencereden tahliye etmek için hazırlık yaptı. Ancak yükseklik korkusu nedeniyle merdivene binemeyen B.K. için plan değiştirildi.

Alt geçitte mahsur kaldı aracın içinde boğularak can verdi! Dakikalar önce yardım istemiş

VALİZLERİYLE BİRLİKTE DIŞARI ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı zorlayarak açması sonucu binaya giren ekipler, B.K.'yi valizleriyle birlikte dışarı çıkardı. Kurtarılmanın ardından kadın, ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının zorla tutulduğu iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.