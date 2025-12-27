Dikkat! İkinci el araç satışını sınırlayan karar uzatıldı

Dikkat! İkinci el araç satışını sınırlayan karar uzatıldı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla uygulanan "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan fiyatı" kısıtlamalarını 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle ayrıca, yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı da geçici olarak esnetildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin sonuçları dikkate alarak mevcut yasakların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI DEVAM EDİYOR

Yeni düzenlemeye göre; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler ile bir takvim yılı içinde üçten fazla araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken kurallar sertleşerek sürüyor. Motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satılamaması uygulaması 1 Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak. Bu kurala aykırı satış işlemleri, noterlikler üzerinden engellenmeye devam edilecek.

İLANLARDA FİYAT SINIRI VE STOKÇULUKLA MÜCADELE

Bakanlık, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel sıfır fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan uygulamayı da aynı tarihe kadar uzattı. Söz konusu kısıtlama ile internet ilan siteleri üzerinden suni fiyat artışlarının ve haksız ticari kazançların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üniversiteden atılan öğrenciler için 'af' hazırlığıÜniversiteden atılan öğrenciler için 'af' hazırlığı

YETKİ BELGESİNDE LİSE MEZUNİYETİ ŞARTINA MUAFİYET

Sektördeki kayıt dışılığı azaltmak ve işletmelerin yasal çerçeveye dahil olmasını kolaylaştırmak amacıyla "yetki belgesi" şartlarında da değişikliğe gidildi. 27 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla vergi veya meslek odası kaydı bulunan ancak lise mezuniyeti şartını sağlayamayan işletmeler için başvuru süresi 1 Nisan 2026’ya kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak başvurularda lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bakanlık, bu muafiyetin sadece başvuru süresini kapsadığını, diğer yeterlilik şartlarının ise geçerliliğini koruduğunu hatırlattı.

