Üniversiteden atılan öğrenciler için 'af' hazırlığı

Üniversitelerin özellikle tıp ve diş hekimliği gibi yüksek maliyetli bölümlerinden sağlık veya ailevi nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim yolunu açacak bir çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından yürütülen etki analizi sonuçlarına göre yasal düzenleme yapılması planlanıyor.

Üniversitelerin özellikle tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli bölümlerden sağlık, ailevi durum gibi nedenlerle atılanların talepleri üzerine, yeniden üniversiteye dönebilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı. Etki analizi çalışmasından ortaya çıkacak sonuca göre yasal düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Üniversitelerin tıp ve diş hekimliği bölümlerinden çeşitli nedenlerle atılan bir grup öğrenci, bir süre önce TBMM’de siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti Grubu’nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

SONUCA GÖRE KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK

Öğrencilerin sağlık veya ailevi sorunları nedeniyle eğitimlerini bırakmak zorunda kaldıklarını anlatmaları üzerine, bu durumda kaç kişi olduğunun, hangi yıllarda üniversitelerin hangi bölümlerinden kaç kişinin ayrıldığının belirlenmesi amacıyla etki analizi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na talimat verildi. Bunun üzerine YÖK’te etki analizi çalışması başlatıldı.

Etki analizinden ortaya çıkacak sonuca göre, üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitime dönebilmelerine yönelik kanun teklifi hazırlanması öngörülüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

