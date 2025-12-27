Karara itiraz geldi: Marketler pazar günü kapalı olacak mı?

Marketlerin pazar günü kapatılması önerisi perakende sektöründe büyük bir çatlağa yol açtı. Esnaf ve yerel marketler "aile huzuru ve haksız rekabetin önlenmesi" için pazar tatili isterken; dev perakende zincirleri bu adımın gıda arzında kırılmaya, istihdam kaybına ve fiyat artışlarına neden olacağını bildirdi.

Esnaf ve yerel perakendecilerin pazar günü zincir marketlerin kapalı olması yönündeki mutabakat açıklamasının ardından, sektörün çatı kuruluşlarından Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) karşı bir açıklama yayımladı. Federasyon, pazar günü zorunlu kapanma uygulamasının ekonomiye ve tüketiciye zarar vereceğini ifade etti.

TAMPF: EKONOMİ DARALIR VE GIDA ZAYİATI ARTAR

TAMPF tarafından yapılan açıklamada, haftanın bir günü zorunlu kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz etkileyeceği ve kayıtlı ekonomi üzerinde riskler doğuracağı tespit edildi. Federasyon, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir görüş birliği bulunmadığını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu risklere dikkat çekildi:

Tedarik Zinciri: Uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açacağı ve özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksayacağı bildirildi.

Fiyat Baskısı: Verimlilik kayıplarının derinleşmesinin fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağı ifade edildi.

İstihdam Kaybı: Zorunlu kapanmanın istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomiyi daraltacağı vurgulandı.

ESNAF VE YEREL MARKETLER: PAZAR TATİLİ ŞART

Tartışmanın diğer tarafında ise Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yer aldı. "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştayda bir araya gelen temsilciler, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Avrupa ülkelerinin çoğunda bu uygulamanın olduğunu belirterek, "Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini bekliyoruz" dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise bu adımın küçük esnafı koruyacağını ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.

SON SÖZ TİCARET BAKANLIĞI'NDA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da konunun çok boyutlu olduğunu ve sektörün rekabet gücü ile tüketici beklentilerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Sektör temsilcilerinin ikiye bölündüğü bu süreçte, pazar günü tatil uygulamasının hayata geçip geçmeyeceğine dair nihai kararı Ticaret Bakanlığı verecek.

Düzenleme hayata geçerse, pazar günleri sadece fırın ve küçük esnaf gibi işletmelerin hizmet vermesi, büyük zincir marketlerin ise kapalı kalması öngörülüyor.