Market poşetlerine dev zam kapıda! 50 kuruş yetmez dediler

Türkiye'nin "Sıfır Atık" programı kapsamında çevre kirliliğini önlemek amacıyla uygulanan ücretli poşet uygulamasında, 2026 yılı için belirlenecek yeni fiyat tarifesi tartışmaları alevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kritik Ambalaj Komisyonu toplantısında, marketlerin talep ettiği zam oranı toplantıya damgasını vurdu.

MALİYET ANALİZİ YAPILDI: MARKETİN CEBİNDEN NE KADAR ÇIKIYOR?

Sıfır atık hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan toplantıda, öncelikle mevcut durumun maliyet analizi gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, şu an tüketiciye 50 kuruştan satılan standart bir plastik poşetin, boyutlarına ve ağırlığına göre markete maliyetinin 50 ila 75 kuruş arasında değiştiği tespit edildi. Bu veri, marketlerin poşet satışından kâr etmediği, aksine bazı durumlarda maliyetin altında satış yapıldığı gerçeğini ortaya koydu.

MARKETLERDEN BAKANLIĞA RESMİ YAZI: FİYAT 2.5 LİRA OLSUN

Toplantının ardından zincir market temsilcileri, maliyet artışlarını ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na resmi bir yazı iletti. Edinilen bilgilere göre marketler, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere poşet satış fiyatının 2.5 Türk Lirası'na yükseltilmesini talep etti. Bu talep, mevcut fiyata göre yüzde 400'lük bir artış anlamına geliyor.

ANKARA'DAN İLK YANIT: TALEP MAKUL DEĞİL

Marketlerin 2.5 liralık zam talebi, Bakanlık koridorlarında karşılık bulmadı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, söz konusu talebin "makul olmadığını" vurguladı. Yetkililer, enflasyonla mücadele süreci ve tüketicinin alım gücü göz önüne alındığında, bir poşet için 2.5 liralık ücretin vatandaş üzerinde gereksiz bir yük oluşturacağına dikkat çekti.

MASADAKİ ALTERNATİF FORMÜL: YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Bakanlık yetkilileri, fahiş artış yerine daha dengeli bir zam oranına sıcak bakıyor. Kulislerde konuşulan formüle göre, 50 kuruşluk mevcut fiyatın, yüzde 25 seviyesindeki yeniden değerleme oranında artırılması görüşü ağırlık kazanmış durumda. Bu formül uygulanırsa poşet fiyatlarındaki artışın sınırlı tutulması hedefleniyor.

SON SÖZÜ BAKAN MURAT KURUM SÖYLEYECEK

2026 yılında uygulanacak poşet fiyatıyla ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, hem marketlerin talebini hem de enflasyon verilerini dikkate alarak kapsamlı bir "etki analizi" çalışması yapacak.

Bu çalışmanın sonucunda hazırlanacak nihai öneri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. 2026 yılında market kasalarında poşete ne kadar ödeneceğine ilişkin son kararı Bakan Kurum verecek.