Cumhuriyet Aydını Necip Hablemitoğlu mezarı başında anıldı: "Siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu, 23 yıl önce buügn uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Faili hala belirlenmeyen Hablemitoğlu, Ankara'daki mezarı başında anıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Aydını'nın eşi Şengül Hablemitoğlu, "Türkiye’de hak edilmeyen çok fazla kayıp var, özellikle de cinayet işleniyor, başka türlü cinayetler de var ama siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı. Makbul ölümler ve makbul olmayan ölümler arasında yaşadığımız bir yer burası" dedi.

NECİP HABLEMİTOĞLU MEZARI BAŞINDA ANILDI

Anmaya, Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, kızları Kanije Hablemitoğlu ve Uyvar Hablemitoğlu, Ergenekon Kumpası sürecinde hayatını kaybeden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Doğan, Cumhuriyetçi Vatansever Partisi Genel Sekreteri, Genel Sayman Eren Kalpakcı ve Ankara İl Başkanı Ayşe Ülkü Ülger katıldı.

Hablemitoğlu suikastı iddianamesini hazırlayan savcı istifa etti

"SİYASİ CİNAYETLER BU ÜLKENİN AYIBI"

Şengül Hablemitoğlu eşinin mezarı başında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"23 yılı geride bıraktık bugün. Aslında tek başıma gidip gelme kararı almıştım ama başaramadım onu. Sadece bir şeyi hatırlatmak gerekiyor: Necip Hablemitoğlu laik Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk’ün devrimlerine inanan, sadece bunun için mücadele eden biriydi. Kendi konumu, bilgisi ve alanı çerçevesinde bunu sürdürdü. Türkiye’de hak edilmeyen çok fazla kayıp var, özellikle de cinayet işleniyor, başka türlü cinayetler de var ama siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı."

"Çok da uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Dava sürecine gelişimiz, dava sürecimiz her biri Türkiye’nin şu anki yargısına son derece uygun yürütüldü. En ufak bir bilgi talebimizin bile gelmesi, karşılanması çok uzun sürüyor" diyen Hablemitoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makbul ölümler ve makbul olmayan ölümler arasında yaşadığımız bir yer burası. Sonrasında geride kalanlar çok fazla mücadele ediyor ya da edemiyor. Biz hangi gruptayız artık inanın onu da bilmiyorum. Ben kendisini sevgiyle saygıyla anıyorum. Artık buraya başka türlü geliyoruz, onunla merhabalaşmaya geliyoruz."

Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar da "Bu ülkedeki hukuk mağdurlarının sorunlarını ancak sizin gibi yetkin, bu sorunu çok uzun süre yaşamış insanlar artık söyleyebiliyor" ifadesini kullandı.

Anmada karanfil bırakıldı, dua okundu.