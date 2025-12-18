"Bu hukuksuzlukla yaşayamam" demişti: Ali Tatar mezarı başında anılacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Ergenekon/Balyoz kumpas soruşturması kapsamında hakkında ikinic kez tutuklama kararı verilmesi üzerine "Ben bu hukuksuzlukla yaşayamam" diyerek intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 16'ıncı yıl dönümünde Ankara'da ki mezarı başında anılacak.

Anma, 20 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Ali Tatar’ın Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında gerçekleşecek.

KUMPAS NEDENİYLE YAŞAMINA SON VERMİŞTİ

Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar, FETÖ kumpası olarak bilinen soruşturma kapsamında, “Ergenekon Terör Örgütü” üyesi olmakla suçlanmış, 5 Aralık 2009 tarihinde “Amirallere Suikast” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Bir süre sonra tahliye edilen Tatar, hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması üzerine yaşamına son vermişti.

Cumhuriyet Aydını Necip Hablemitoğlu mezarı başında anıldı: "Siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı"

"BEN BU HUKUKSUZLUKLA YAŞAYAMAM"

Kumpas davalarının sembol isimlerinden biri haline gelen Ali Tatar, bıraktığı mektupta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve yargı sürecine yönelik iftiralara dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili Nilü ve canım aile üyelerim...

Tam her şeyden kurtulduk derken sizlerden bir ayrılık durumu daha yaşamak durumundayım.

Bu ayrılık ebedi ayrılıktır. Eğer öbür dünya varsa... İleride orada buluşuruz.

Ben ailemden kimseye küskün değilim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bir hakkım geçtiyse helal olsun. Sizin de bana hakkınızı helal edeceğinize eminim...

Dediğim gibi bana sakın kızmayın. Belki bu süreç altı ay, bir yıl sonra geçecek. Ancak benim buna dayanacak halim yok.

Öncelikle başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım. Başınızı dimdik tutun! Ama ben bu hukuksuzlukla yaşayamam. Yaşadıklarımı ikinci defa kaldırmam mümkün değil...

O deliğe bir daha dönmektense mezara girmeyi tercih ederim...

Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. Boşu boşuna ölmemiş olurum.

Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. Buna en çok karşı çıkan bendim. Şu anda çok duygusal değilim. Ağlamıyorum. Yalnız içim buruk ve kırgın. Bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım.

Beni rahmetli babamın yanına gömün. Karımı ve kızım Gökçen'imi size emanet ediyorum. Kızımı ve karımı yalnız bırakmayacağınızı, bu işin peşini bırakmayacağınızı biliyorum.

Tek tesellim sizleri son bir defa, hep birlikte görmek oldu. Gökçen'im, canım kızım derslerine çok iyi çalış. İyi çalış ve önemli yerlere gel ki, benim hesabımı sorabilesin!

Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir cumhuriyet, ne de bir ülke bulamayacaksınız.

Şunu bilin ki, en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek hayatıma son veriyorum.”