Danışmanını darbetmişlerdi: Belediye Başkanı'ndan açıklama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan, önceki gün trafikte 2 kişinin saldırına uğradı.

Motosikletin üzerinde bulunan iki şüpheli, Arıkan'ın otomobilin önüne geçerek yere düştü, yerden kalktıktan sonra Arıkan'ı darbetti.

Olaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alınmıştı.

Belediye başkanının danışmanına saldırı! 4 kişi gözaltına alındı

BELEDİYE BAŞKANI ARAS AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, danışmanı Levent Arkan’a Menteşe’de yapılan saldırının kişisel olmadığını, Arkan’ın görevi ve belediye başkanının danışmanı olmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Arkan’ın aracının önünün iki motosikletli tarafından kesilerek motosikletin kasten devrildiğini belirten Aras, şunları söyledi:

"Levent Bey evine doğru giderken trafikte seyir ederken motor üzerinde iki kişi yanından geçiyorlar ve gelip arabanın önüne motosikleti deviriyorlar. Ve orada yatıyorlar. Sanki bir kaza olmuş gibi bir çarpma olmuş gibi bekliyorlar. Levent Bey de arabayı durdurup iniyor. Yerdeki şahıslardan birinin yanına gidip, 'Ambulans geliyor, biz sana yardımcı olacağız' derken o diğer motordaki iki kişiden biri Levent Bey'in yüzüne muhtemelen eline taktığı bir aparat yoluyla yumruk atıyor.

Sonra onun yardım etmeye gittiği de kalkıp onu yumruklamaya devam ediyorlar. Hayati tehlikeye gidebilecek şekilde Levent Bey'i darp ediyorlar. Levent Bey, vatandaşların yardımıyla Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Dün çok ağır bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatta elmacı kemiklerine kadar ağzında, burnunda, yanağında her tarafta çok ciddi hasar var.

"AZMETTİRİCİLER TARAFINDAN YAPILDI"

Dört sabıkalı şahsın yakalandığını belirten Aras, yapılan saldırının planlı yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Gerçekten planlı bir saldırı yapılmış. Araçlarında yapılan aramada ciddi rakamda da bir nakit yakalandı. Yani bu işin azmettiriciler tarafından yapıldığı da ortada.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız araştırması, soruşturması devam ediyor. Bunun arkasındaki azmettiricileri bulacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Hem yargımıza güveniyoruz hem kolluk kuvvetlerimize sonuna kadar güveniyoruz. İfadelerini verdiler. Ben şu anda tam olarak hakim değilim konuya. Burada konunun sıradan bir konu olmadığı belli. Sonuçta biliyorsunuz bizim de zaman zaman başımıza bu şekilde tehditler geliyordu. Eve bir silahlı saldırıyla ilgili de bir tehdit vardı. Van Başkale'de onun da failleri tespit edildi ve o konunun da yine derinlerine şu anda inilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.