Belediye başkanının danışmanına saldırı! 4 kişi gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan, trafikte 2 kişinin saldırısına uğramıştı. 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırı, sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi.

DARBETTİKTEN SONRA MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Levent Arkan’ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü.

Yerden kalkan 2 kişi Arkan’ı darbettikten sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burnu kırıldığı belirlenen Arkan hastaneye kaldırılırken ameliyat olduğu ve ardından da servise alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan'ı darbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacışerifağa Sokak’ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Ortaca ilçesinde S.C.E. ve C.T.Ş’yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.’yi de Bodrum’da gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde motosikletli sürücünün aracın önüne geçtiği ve araca çarpmadıkları halde yere düştükleri, ardından arbede yaşandığı görüldü.

"BİLEREK YAPILAN BİR SALDIRI OLABİLİR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve kolluk kuvvetlerine minnettar olduğunu, olayın bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.