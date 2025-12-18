Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek

Yayınlanma:
Floransa’nın güneyinde, yaklaşık bir saatlik mesafede yer alan Orta Çağ kasabası Radicondoli, hem kiralamak hem de mülk sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir teşvik paketi sunuyor.

Floransa’nın güneyinde, arabayla yaklaşık bir saat mesafede yer alan Orta Çağ kasabası Radicondoli, nüfusunu canlandırmak amacıyla hem kiracılara hem de ev satın almayı düşünenlere yönelik yeni bir teşvik paketi sunuyor.

Bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Radicondoli, bugün hala Orta Çağ’ın izlerini koruyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, kiremit çatılı evleri ve eski savunma duvarlarının kalıntılarıyla ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

TARLALAR, ZEYTİNLİKLER VE TARİHLE ÇEVRİLİ BİR KONUM

Euronews'te yer alan habere göre, Siena çevresindeki tarlaların üzerine kurulu olan bölge, tarım arazileri, ormanlar ve zeytinliklere hâkim konumuyla dikkat çekiyor. Arabayla Floransa ve Siena’ya yaklaşık bir saat mesafede yer almasına rağmen, çevresi eski kaleler ve şaraphanelerle çevrili.

CNN Travel’a göre belediye başkanı Francesco Guarguaglini, yeni sakinleri kasabaya çekmek için bu yıl 400 bin eurodan fazla teşvik ayırdı.

Bu paket, ev alımında hibeden yeşil enerjiyi kullananlara, öğrencilere yönelik yardımlar dahil çeşitli destekler sunuyor.

KİRANIN YARISI PAKET KAPSAMINDA ÖDENECEK

Kasabanın cazibesini artırmak için Aralık 2025'te başvuran ve 2026'nın başında taşınanlara ilk iki yıl kira yardımı yapılacak. Kiranın yarısı yine bu paket kapsamında ödenecek. Fakat paketten faydalanmak isteyenlerin en az 10 yıl kalmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Kiracılarda ise bu süre dört yılla sınırlı.

TEŞVİKLERİN ETKİSİ VE KONUT DURUMU

2023’ten bu yana hayata geçirilen farklı teşviklerle kasaba 60 yeni sakini kendine çekerken, nüfusu 3 bin 966’ya kadar gerilemiş bir yerleşim için bu artış “olumlu bir ivme” olarak değerlendiriliyor. Buna karşın, yaklaşık 450 evin bulunduğu kasabada 100’e yakın konut hala boş durumda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

