Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!

Yatırımcının güvenli limanı altında sular ısınmaya devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, tarihi zirvesine göz kırptı. Piyasaları tedirgin eden küresel gelişmeler talebi patlatınca ibre yukarı döndü. İşte kuyumculardaki son durum ve kritik seviyeler...

Altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Yatırımcıların ve borcu olan vatandaşların yakından takip ettiği sarı metal, 18 Aralık sabahına yükselişle uyandı. Gram altın güne 5 bin 955 TL seviyesinden merhaba dedi. Bu rakam, daha önce görülen 5 bin 975 TL'lik tarihi tepe noktasına oldukça yaklaşıldığını ve yeni bir rekorun an meselesi olduğunu gösteriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR

Fiyatlardaki bu tırmanışın arkasında ise hem ekonomik hem de siyasi nedenler var. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ve doların küresel piyasalardaki zayıf seyri altına destek veriyor.

Ancak asıl itici güç jeopolitik gerilimler oldu. ABD-Venezuela hattında tırmanan gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese dair somut bir ilerleme sağlanamaması, risk iştahını kapattı. Bu belirsizlik ortamı, yatırımcıyı güvenli liman olarak bilinen altına yöneltiyor ve talebi canlı tutuyor.

KRİTİK EŞİK: 4 BİN 380 DOLAR

Piyasa uzmanları kısa vadede dikkat edilmesi gereken seviyeleri de açıkladı. Ons altın tarafında 4.350 - 4.380 dolar aralığı, fiyatların yönünü tayin edecek önemli bir "direnç bölgesi" olarak öne çıkıyor. Sabahın ilk saatlerinde alım-satım yapacaklar "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

Gram altın % -0,09

ALIŞ(TL) 5.956,87

SATIŞ(TL) 5.957,65

Çeyrek Altın % -0,09

ALIŞ(TL) 9.608,00

SATIŞ(TL) 9.833,00

Altın (ONS) % -0,10

ALIŞ($) 4.336,59

SATIŞ($) 4.337,18