Kozmetik ihracatının lideri ıslak mendil ve sabun oldu

Levent Kahrıman, kozmetik sektörünün yılı yaklaşık 1,7 milyar dolar ihracat seviyesinde kapatmayı hedeflediğini bildirdi. İhracatta yüzde 21 oranında bir artış kaydedildiğini belirten Kahrıman, Türk kozmetik sektörünün yaklaşık 200 ülkeye ürün gönderdiğini ifade etti. Kahrıman'ın açıklamalarına göre, en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Irak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya geliyor.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN GRUPLARI

İhraç kalemleri hakkında detay veren Kahrıman, en çok ihraç edilen ürünlerin ıslak mendil ve sabun olduğunu, bu ürünleri parfüm, renkli kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin takip ettiğini kaydetti. Saç bakım ürünlerinde bu yıl artış yaşandığını belirten Kahrıman, Türkiye'de üretimi artan saç boyasının da gelecek dönem ihracatına katkı sağlamasının beklendiğini dile getirdi. Ayrıca ruj ve allık gibi renkli kozmetik ürünleri için ABD, Irak ve Suudi Arabistan'dan talep alındığı aktarıldı.

İŞLETME SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı verilerine atıfta bulunan Kahrıman, kozmetik işletme sayısında son 5 yılda artış yaşandığını bildirdi. Pandemi öncesinde 3 bin 600 civarında olan bakanlığa bağlı işletme sayısının günümüzde 13 bin seviyesine ulaştığı belirtildi. Kahrıman, firma sayısındaki bu artışla birlikte yerli marka sayısının da yükseldiğini, sektörün ihracatının ithalatından fazla olduğunu ve cari açık vermeyen bir konuma geldiğini ifade etti.

Üretim Altyapısı ve Fason Üretim

Sektörün üretim kabiliyetlerine de değinen Kahrıman, Türkiye'nin fason üretimde bir merkez konumunda olduğunu ve birçok global markanın üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi. Kahrıman, Türkiye'deki işletmelerin yasal düzenlemelere ve teknolojiye hızlı adapte olabildiğini, sektörde genç ve dinamik mühendis, kimyager ve eczacılardan oluşan teknik ekiplerin bulunduğunu sözlerine ekledi.