PPK özeti yayımlandı: Enflasyon riski sürüyor, kemer sıkmaya devam!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini kamuoyuyla paylaştı. Metinde, enflasyon beklentilerinde kısmi bir toparlanma olduğu belirtilse de tehlikenin henüz geçmediği vurgulandı.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARI RİSK UNSURU"

Özet metninde en dikkat çeken vurgu, etiketlerin değişim hızıyla ilgili oldu. Kurul, fiyatlama davranışlarının dezenflasyon (fiyat artış hızının azalması) süreci önünde hala bir engel teşkil ettiğini kaydetti.

Banka, kararlılık mesajını şu ifadelerle yineledi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

BANKALARA 'EK TEDBİR' SİNYALİ

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarını da yakın markaja aldı. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda devreye B planının gireceği belirtildi. Özet raporda, kredi ve mevduat tarafında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde, parasal aktarım mekanizmasının "ilave makroihtiyati adımlarla" destekleneceği duyuruldu.

HEDEF YÜZDE 5, YÖNETİM 'SIKI'

Likidite koşullarının (piyasadaki nakit bolluğu veya darlığı) yakından izleneceğini belirten Kurul, likidite araçlarının etkin kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, nihai hedefin enflasyonu orta vadede yüzde 5 seviyesine indirmek olduğunu hatırlatarak, kararların "öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf" bir çerçevede alınacağının altını çizdi.