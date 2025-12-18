PPK özeti yayımlandı: Enflasyon riski sürüyor, kemer sıkmaya devam!

PPK özeti yayımlandı: Enflasyon riski sürüyor, kemer sıkmaya devam!
Yayınlanma:
Merkez Bankası, 11 Aralık'taki kritik PPK toplantısının özetini yayımlandı. Merkez, "İyileşme var" dese de enflasyon için "Risk devam ediyor" uyarısını yaptı. Kemer sıkma politikasının süreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini kamuoyuyla paylaştı. Metinde, enflasyon beklentilerinde kısmi bir toparlanma olduğu belirtilse de tehlikenin henüz geçmediği vurgulandı.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARI RİSK UNSURU"

2021/12/03/tcmb.jpg

Özet metninde en dikkat çeken vurgu, etiketlerin değişim hızıyla ilgili oldu. Kurul, fiyatlama davranışlarının dezenflasyon (fiyat artış hızının azalması) süreci önünde hala bir engel teşkil ettiğini kaydetti.

Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladıMerkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı

Banka, kararlılık mesajını şu ifadelerle yineledi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

BANKALARA 'EK TEDBİR' SİNYALİ

TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? İşte ekonomistlerden ilk yorum!TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? İşte ekonomistlerden ilk yorum!

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarını da yakın markaja aldı. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda devreye B planının gireceği belirtildi. Özet raporda, kredi ve mevduat tarafında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde, parasal aktarım mekanizmasının "ilave makroihtiyati adımlarla" destekleneceği duyuruldu.

HEDEF YÜZDE 5, YÖNETİM 'SIKI'

2024/07/03/tcmb3.webp

Likidite koşullarının (piyasadaki nakit bolluğu veya darlığı) yakından izleneceğini belirten Kurul, likidite araçlarının etkin kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, nihai hedefin enflasyonu orta vadede yüzde 5 seviyesine indirmek olduğunu hatırlatarak, kararların "öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf" bir çerçevede alınacağının altını çizdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ekonomi
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttı
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttı
İş dünyasından asgari ücret açıklaması!
İş dünyasından asgari ücret açıklaması!