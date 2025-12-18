Avrupa Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Yayınlanma:
Yılın son faiz kararını açıklayan Avrupa Merkez Bankası faizde oranları sabit tutarken, büyüme tahminlerinde sürpriz bir değişikliğe gitti.

Küresel piyasaların nefesini tutarak beklediği karar Frankfurt'tan geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomideki dengeleri gözeterek faiz oranlarına dokunmadı.

ECB, para politikası toplantısında piyasaları şaşırtmadı. Ekonomistlerin ve piyasa fiyatlamalarının "kesin" gözüyle baktığı senaryo gerçekleşti ve Banka, 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.

FAİZLERDE SÜRPRİZ YOK: İŞTE O RAKAMLAR

Alınan karara göre; politika faizi yüzde 2,15, mevduat faizi yüzde 2 ve gecelik borç verme faizi yüzde 2,40 seviyesinde donduruldu. Böylece Banka, mevcut sıkı duruşunu koruma yolunu seçti.

"TAAHHÜTTE BULUNMADIK" MESAJI

Euro Bölgesi'nde Kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,1 ile beklentilerin hemen altında kalırken, ECB karar metninde temkinli ancak kararlı bir dil kullandı.

Metinde şu ifadelere yer verildi: "Orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlıyız. Uygun para politikası duruşunu belirlerken veri odaklı ve toplantı bazlı bir yaklaşım izleyeceğiz. Belirli bir faiz patikası için ön taahhütte bulunmadık."

BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası, geleceğe dair ekonomik öngörülerinde ise iyileştirmeye gitti. Banka, önümüzdeki iki yıl için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Buna göre; 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,4'e, 2026 beklentisi yüzde 1,2'ye ve 2027 beklentisi yüzde 1,4'e yükseltildi. Enflasyonun ise 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 1,8 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

