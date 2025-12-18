Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!

Kültür, eğlence ve sosyal hayatın merkezinde yer alan şehirler her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlarken, daha durağan yapıya sahip kentler turist beklentilerinin gerisinde kalıyor.

Uluslararası seyahat değerlendirmeleri ve gezgin yorumları doğrultusunda hazırlanan listede, “dünyanın en sıkıcı şehirleri” olarak nitelendirilen 10 kent belirlendi.

Kalabalık caddeler ve canlı gece hayatı beklentisiyle yola çıkan ziyaretçiler, bazı şehirlerde sessizlik, düşük tempo ve sınırlı sosyal yaşamla karşılaşıyor. Bu kentler özellikle hareketli bir tatil arayanlar için hayal kırıklığı yaratıyor.

10. OTTAWA

Kanada’nın başkenti Ottawa, düzenli ve sakin şehir yaşamıyla öne çıksa da kamu binalarının baskın yapısı ve sınırlı eğlence olanakları nedeniyle ziyaretçiler tarafından durağan bir kent olarak değerlendiriliyor.

9. MESA

ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan, çöl ikliminin hâkim olduğu Mesa; sakin ve düzenli yapısıyla bilinse de sınırlı sosyal yaşamı nedeniyle ziyaretçiler tarafından sıkıcı şehirler arasında gösteriliyor.

8. SANTİAGO

Doğal güzelliklerle çevrili olmasına karşın Şili’nin başkenti Santiago, Güney Amerika’nın diğer büyük şehirlerine kıyasla daha sakin ve düşük tempolu yapısıyla öne çıkıyor.

7. BİRMİNGHAM

İngiltere’nin sanayi mirasıyla öne çıkan şehirlerinden Birmingham, son yıllarda geçirdiği dönüşüme rağmen birçok gezgin tarafından yeterince canlı bir kültürel atmosfere sahip bulunmuyor. Bu durum, şehrin sıkıcı algısını tam olarak kırabilmesini zorlaştırıyor.

6. HELSİNKİ

Finlandiya Helsinki, düzenli ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Ancak bu dinginlik, enerjik ve hareketli bir başkent beklentisi olan ziyaretçiler tarafından olumsuz bir özellik olarak değerlendirilebiliyor.

5. HATFİELD

İngiltere Hertfordshire bölgesindeki Hatfield, küçük ölçekli yapısı ve sınırlı turistik cazibe noktalarıyla öne çıkıyor. Şehir, daha çok sakin bir yaşam arayanlara hitap ediyor.

4. PİSA

İtalya Eğik Kule ile dünya çapında tanınan Pisa, bu simgesel yapının ötesinde ziyaretçilere uzun süreli bir deneyim sunmakta zorlanıyor. Çoğu turist, kısa bir ziyaretin ardından şehirden ayrılıyor.

3. BRATİSLAVA

Tarihi yapıları ve kültürel mirasına rağmen Bratislava, küçük ölçekli şehir yapısı ve sınırlı turistik imkânlarıyla Avrupa’nın en sakin başkentleri arasında yer alıyor.

2. ST. PETERSBURG

Florida, ABD Florida’daki St. Petersburg, güneşli havasına rağmen düşük tempolu yaşam tarzı ve yaşlı nüfus ağırlığı nedeniyle ziyaretçiler tarafından durağan bulunuyor.

1. LUBBOCK

Teksas, ABD Listenin ilk sırasında yer alan Lubbock, geniş düzlükleri ve sınırlı cazibe merkezleriyle dikkat çekiyor. Şehir, gezgin yorumlarında “en sıradan ve en az heyecan veren” destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.