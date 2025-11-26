Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İstanbul da listede

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İstanbul da listede
Yayınlanma:
BM’nin yeni kentleşme raporuna göre İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 18’inci sırada yer aldı; kentin 2050’de 16,3 milyon nüfusa ulaşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı son Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 raporu, küresel nüfusun hızla şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın verilerine göre dünya nüfusu 8,2 milyara ulaşırken, bunun yüzde 45’i artık kentlerde yaşıyor. Raporda, 1950’de yalnızca yüzde 20 olan şehir nüfusunun bugün 2,5 milyarı aşarak iki kattan fazla arttığı vurgulandı.

CAKARTA ZİRVEDE

Endonezya’nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk kentsel nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolü oldu. Cakarta’yı, 40 milyon nüfusa yaklaşan Bangladeş’in başkenti Dakka izlerken, Japonya’nın başkenti Tokyo 33 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin nüfusu belli olduTürkiye'nin nüfusu belli oldu

İSTANBUL İLK 20’DE

Türkiye’nin mega kenti İstanbul ise yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM’nin uzun vadeli projeksiyonuna göre İstanbul’un nüfusunun 2050 yılına kadar 16,3 milyona yükselmesi bekleniyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ

1- Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin

2- Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin

3- Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin

4- Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin

5- Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin

6- Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin

7- Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin

8- Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin

9- Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin

10- Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin

11- Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin

12- Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin

13- Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin

14- Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin

15- Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin

16- Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin

17- Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin

18- İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin

19- Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin

20- Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Türkiye
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu