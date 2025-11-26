Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İstanbul da listede

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı son Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 raporu, küresel nüfusun hızla şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın verilerine göre dünya nüfusu 8,2 milyara ulaşırken, bunun yüzde 45’i artık kentlerde yaşıyor. Raporda, 1950’de yalnızca yüzde 20 olan şehir nüfusunun bugün 2,5 milyarı aşarak iki kattan fazla arttığı vurgulandı.

CAKARTA ZİRVEDE

Endonezya’nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk kentsel nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolü oldu. Cakarta’yı, 40 milyon nüfusa yaklaşan Bangladeş’in başkenti Dakka izlerken, Japonya’nın başkenti Tokyo 33 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

İSTANBUL İLK 20’DE

Türkiye’nin mega kenti İstanbul ise yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM’nin uzun vadeli projeksiyonuna göre İstanbul’un nüfusunun 2050 yılına kadar 16,3 milyona yükselmesi bekleniyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ