Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İstanbul da listede
Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı son Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 raporu, küresel nüfusun hızla şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın verilerine göre dünya nüfusu 8,2 milyara ulaşırken, bunun yüzde 45’i artık kentlerde yaşıyor. Raporda, 1950’de yalnızca yüzde 20 olan şehir nüfusunun bugün 2,5 milyarı aşarak iki kattan fazla arttığı vurgulandı.
CAKARTA ZİRVEDE
Endonezya’nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk kentsel nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolü oldu. Cakarta’yı, 40 milyon nüfusa yaklaşan Bangladeş’in başkenti Dakka izlerken, Japonya’nın başkenti Tokyo 33 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.
İSTANBUL İLK 20’DE
Türkiye’nin mega kenti İstanbul ise yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM’nin uzun vadeli projeksiyonuna göre İstanbul’un nüfusunun 2050 yılına kadar 16,3 milyona yükselmesi bekleniyor.
İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ
1- Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin
2- Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin
3- Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin
4- Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin
5- Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin
6- Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin
7- Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin
8- Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin
9- Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin
10- Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin
11- Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin
12- Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin
13- Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin
14- Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin
15- Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin
16- Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin
17- Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin
18- İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin
19- Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin
20- Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin.