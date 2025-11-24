Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Yayınlanma:
Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

nufuss-aa.jpg

Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!

NÜFUS 1 EKİM İTİBARIYLA 85 MİLYON 980 BİNİ GEÇTİ

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

Kaynak:AA

