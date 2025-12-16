İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali

Özel haber

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un "papağan" benzetmesiyle gündeme getirdiği ifadeler, dava dosyasındaki belgelerle netleşti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Celal Çakmak’ın beyanları ile kimliği gizli tutulan tanık "Kayın"ın 11 Nisan 2025 tarihli ifadesi arasındaki metinsel aynılıklar kayıtlara geçti.

İBB iddianamesinde bir kopyala-yapıştır ifade daha! "Dosyaya papağan girmiş!"

Giriş Cümlesi ve Kelime Dizilimi Aynı

Dosyadaki her iki ifade tutanağının giriş bölümlerinde, cümle yapılarının ve kullanılan kelimelerin aynı olduğu ortaya çıktı.

Celal Çakmak savcılık ifadesine, "Bakırköy'de bulunan Ali isimli şahsa ait Atilla AVCI isimli şahısla beraber işlettikleri Vatan Otopark işletmesi üzerinden işletmecilere karşı uygulanan baskı ve tehditler neticesinde alınan paralara ilişkin beyanlarda bulunmak istiyorum" cümlesiyle başlarken; Gizli Tanık Kayın’ın tutanağında da aynı cümle, "Bakırköy'de bulunan Ali isimli şahsa ait Atilla AVCI isimli şahısla beraber işlettikleri Vatan Otopark işletmesi üzerinden işletmecilere karşı uygulanan baskı ve tehditler neticesinde alınan paralara ilişkin beyanlarda bulunmak istiyorum" şeklinde yer aldı.

TEK FARK: "BEN VERDİM" YERİNE "O VERMİŞ"

Tutanaklardaki en belirgin fark ise fiil çekimlerinde yapılan şahıs değişikliği oldu. Celal Çakmak’ın kendi eylemlerini "ben" diliyle anlattığı bölümler, Gizli Tanık Kayın’ın ifadesinde "o" diliyle aktarıldı.

Celal Çakmak ifadesinde, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile olan temasını "Bu görüşmenin akabinde ben, Buğra GÖKÇE'nin Bakırköy'deki makamına giderek... şahsa elden 10.000 dolar para verdim" şeklinde anlatırken; Gizli Tanık Kayın aynı olayı, "Celal ÇAKMAK Buğra GÖKÇE'nin Bakırköy'deki makamına giderek... şahsa elden 10.000 dolar para vermiş" ifadeleriyle tutanağa geçirdi.

Benzer şekilde, telefon görüşmeleriyle ilgili bölümde Çakmak, "...arayarak görüşmek istediğimi ilettim" derken, gizli tanık tutanağında bu kısım "...arayarak görüşmek istediğini iletmiş" şeklinde yer buldu.

FİZİKSEL TASVİRLERDE BİREBİR EŞLEŞME

Olay yerinde bulunduğu iddia edilen şahıslara ilişkin fiziksel betimlemelerin de her iki tutanakta kelimesi kelimesine aynı olduğu ortaya çıktı.

Celal Çakmak ifadesinde görüştüğü kişileri, "Emrah BAĞDATLI isimli sarışın, yeşil gözlü şahıs ile kendisini MİT personeli olarak tanıtan esmer, kısa saçlı, alnı hafif açık Şamil YILDIRIM" olarak tarif etti.

Gizli Tanık Kayın’ın ifadesinde de şahıslar için, "Emrah BAĞDATLI isimli sarışın, yeşil gözlü şahıs ile kendisini MİT personeli olarak tanıtan esmer, kısa saçlı, alnı hafif açık Şamil YILDIRIM" tanımı kullanıldı.

İddia edilen para trafiği ve teslimat şekli de her iki belgede aynı ifadelerle anlatıldı. Celal Çakmak, "2.400.000, 2.400.000 toplamda 4.800.000 TL parayı bir gün arayla karşıdaki otoparka getirmemi... söylediler" derken; Gizli Tanık Kayın ifadesinde bu bölüm, "2.400.000, 2.400.000 toplamda 4.800.000 TL parayı bir gün arayla karşıdaki otoparka getirmesi... söylemişler" şeklinde yer aldı.