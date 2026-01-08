Kars'ta feci kaza! Manevra yapan tren çocuğu ezdi

Kars'ta feci kaza! Manevra yapan tren çocuğu ezdi
Yayınlanma:
Kars'ta manevra yapan tren 16 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan İ.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kars'ta geri manevra yapan trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk , ağır yaralandı.

Olay, merkez Halitpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

karsta-manevra-yapan-tren-cocuga-carpti-1105453-328162.jpg

GERİ MANEVRA YAPMAK İSTERKEN ÇOCUĞU ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, gerim manevra yapmak isteyen tren o sırada yoldan geçen İ.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.Y. yere savrulurken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştıZonguldak'ta tren otomobille çarpıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

karsta-manevra-yapan-tren-cocuga-carpti-1105451-328162.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralanan İ.Y., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İ.Y.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

