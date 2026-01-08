Kars'ta feci kaza! Manevra yapan tren çocuğu ezdi
Kars'ta geri manevra yapan trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk , ağır yaralandı.
Olay, merkez Halitpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
GERİ MANEVRA YAPMAK İSTERKEN ÇOCUĞU ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, gerim manevra yapmak isteyen tren o sırada yoldan geçen İ.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.Y. yere savrulurken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralanan İ.Y., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İ.Y.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.