11 bin metal işçisi iş bıraktı: MESS'ten bir kez daha yeterli teklif gelmedi

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu 43 fabrikada 11 bin işçi, bir saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesinde bir türlü istenen teklifi alamayan işçilerin eyleminde "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "Zafer direnen emekçinin olacak", "İşgal, grev direniş", "Fabrikalar MESS’e mezar olacak" sloganları atıldı.

MESS İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDEN YİNE SONUÇ ÇIKMADI

Fabrikalarda gerçekleştirilen eylemlerin ardından MESS, Birleşik Metal-İş’i görüşmeye davet etti. 13.30’da yapılan görüşmeye Genel Sekreter Ali Çeltek, TİS uzmanı ve avukattan oluşan sendika heyeti katıldı.

MESS yapılan görüşmede ücret zammı olarak daha önce birinci altı aylık dönem için yüzde 10 olarak verdiği teklifi yüzde 7,5 + seyyanen 17,30 TL şeklinde yüzde 15 olarak revize ederek diğer altışar aylara yönelik bir teklif vermedi. Ayrıca sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 25 oranında artış teklifini de yüzde 32,95 olarak revize ederek sosyal hakların ikinci yılına ilişkin de bir teklif vermedi. Ücret ve sosyal haklar dışındaki diğer maddelere yönelik yeni bir görüşme yapılmadı.

"METAL İŞÇİLERİ HER TÜRLÜ MÜCADELEYE HAZIRDIR"

Genel Sekreter Ali Çeltek, yaptığı açıklamada bu teklifin metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi anlamına geldiğini ve kabul edilebilir bir yanı olmadığını ayrıca MESS’in teklifinin metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak olduğunu; işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklendiğini belirtti.

????MESS’İN YENİ TEKLİFİ DE KABUL EDİLEMEZ!



MESS, 2025-27 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi için bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) Sendikamızı davet ederek son vermiş olduğu teklifini revize etmiş ve yeni bir teklif vermiştir. Saat 13.30'da yapılan görüşmeye Genel Sekreterimiz, TİS… pic.twitter.com/IikB7Zb2rC — BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 8, 2026

TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı

Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada şunlara yer verildi: