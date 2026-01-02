TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile ünlü fastfood zinciri McDonalds'ın lojistik hizmetlerini yürüten HAVI Lojistik arasındaki toplu iş sözleşmeleri (TİS) tıkandı.

Bunun üzerine Nakliyat-İş Sendikası Kocael, İzmir ve Ankara'da grev kararı aldı.

Grev kararı işyerine asıldı: Emekçilerin direnişi başladı

EYLEMLER MCDONALD'S ŞUBELERİNDE BAŞLAYACAK

Senikadan yapılan açıklamada Almanya merkezli işverenin hukuksuz uygulamaları, yetki kapsamındaki işyerlerini sözleşme dışı bırakma girişimleri ve enflasyonun altında ücret artışı dayatmaları karşısında grev kararı alındığı ve McDonald’s şubelerinde eylemler başlatılacağını duyurdu.

Ayrıca 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Merter McDonald’s önünde yapılacak olan eyleme çağrıda bulunuldu.