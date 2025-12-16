İBB iddianamesinde bir kopyala-yapıştır ifade daha! "Dosyaya papağan girmiş!"

Yayınladığı günden beri 'kopyala-yapıştır' ifadeleri ile gündemde olan ve gizli tanıkların da çekilmek istediklerine dair dilekçelerin verildiği ortaya çıkan İBB iddianamesinde bir 'kopyala-yapıştır' ifade daha ortaya çıktı. İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakkında ifade veren KAYIN ile Celal Çakmak'ın ifadelerinin birebir aynı olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, gizli tanık Meşe ile İlke’nin ifadelerinin belli bölümlerinin noktasından virgülüne kadar aynı olması gündemdeki yerini korurken, iddianamenin UYAP'a yüklenmesi, ek klasörlerin ortaya çıkmasının ardından gizli tanık İlke'nin tanıklıktan çekilmek için ifadeyi verdikten 4 gün sonra dilekçe verdiği ortaya çıkmıştı.

Açıklandığı günden bu yana iddianamedeki çelişkiler gündem olmaya devam ederken İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"İBB DOSYASINDA PAPAĞAN GİZLİ TANIK OLMUŞ"

"ŞAKA DEĞİL! İBB DOSYASINDA PAPAĞAN GİZLİ TANIK OLMUŞ." sözleri ile açıklamalarına başlayan Ongun, kendisi hakkında 'rüşvet' iddiasını ortaya attıktan sonra 'dolandırıcı' olduğunun ortaya çıktığını ifade ettiği Celal Çakmak’ın ifadesi yaklaşık 500 kelime olduğunu söyledi.

Bununla beraber iddianamede KAYIN ismi ile gizli tanıklık yapan kişinin de ifadesinin 500 kelime olduğu olduğu ve ifadelerinin birebir aynı olduğu Ongun tarafından kaydedildi.

HEM MÜŞTEKİ HEM ŞÜPHELİ HEM DE GİZLİ TANIK...

Ongun, Celal Çakmak'ın dosyada hem müşteki hem de şüpheli olduğunu ifade edip, "Aynı konuda 1 kişi hem müşteki, hem şüpheli hem de gizli tanık olamaz. Bu durumda G.T KAYIN Celal Çakmak olamaz, olmamalı! " ifadelerini kullandı.

Ongun sözlerinin devamında da Gizli Tanık KAYIN işe Celal Çakmak'ın ifadesinin aynı olmasının sadece bir tek açıklaması olabileceğini ifade edip şunları dedi:

Peki G.T KAYIN, Celal Çakmak’ın ifadesinin birebir tekrarını nasıl verebilir? Bu ifade nasıl aynılaşır?

Bu sorunun yanıtı tek.
Gizli Tanık KAYIN olsa olsa Celal Çakmak’ın İfadeye bir birlikte girdiği PAPAĞANI olabilir.
Şaka değil. Olayın başka bir açıklaması yok. Papağandır, papağan

Ongun'un sosyal medya hesabından paylaştığı son skandal şu şekilde:

ŞAKA DEĞİL! İBB DOSYASINDA PAPAĞAN GİZLİ TANIK OLMUŞ. Bana rüşvet iftirası attıktan sonra, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Celal Çakmak’ın ifadesi yaklaşık 500 kelime. Ne tesadüf, gizli tanık KAYIN’ın da ifadesi 500 kelime. TUTARSIZLIK / TESADÜF bununla sınırlı değil. Celal Çakmak ile G.T KAYIN’nın ifadesi 1’e 1 aynı. Yazıyla; birebir aynı. Kelimesi kelimesine AYNI. Celal Çakmak dosyada müşteki ve şüpheli. Aynı konuda 1 kişi hem müşteki, hem şüpheli hem de gizli tanık olamaz. Bu durumda G.T KAYIN Celal Çakmak olamaz, olmamalı! Peki G.T KAYIN, Celal Çakmak’ın ifadesinin birebir tekrarını nasıl verebilir? Bu ifade nasıl aynılaşır? Bu sorunun yanıtı tek. Gizli Tanık KAYIN olsa olsa Celal Çakmak’ın İfadeye bir birlikte girdiği PAPAĞANI olabilir. Şaka değil. Olayın başka bir açıklaması yok. Papağandır, papağan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

