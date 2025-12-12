Özel İlk kez duyurdu! İBB dosyasında gizli tanığın ifadesinin çekildiği saklanmış!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel, İBB davası ve CHP'lilere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin soruyu ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Başımıza bu işler boşuna gelmedi. Gelip burada 12'inci katta huzur içinde oturabilirsiniz, size kimse karışmıyor. Ama siz iktidarı değiştirmek isterseniz başınıza gelmeyen kalmıyor. Biz 5 Kaşık Kurultayında seçilirken nasıl 70'lerde ikisi yerel ikisi genel CHP birinci parti olduysa, biz de öyle yapacağız dedim. TRT'ye sürprizm var demiştim, CHP 47 yıl sonra TRT ekranlarında Türkiye'nin birinci partisidir dedim. O günden sonra başımıza gelmedik de kalmadı."

Özel, partililerin bu süreçte sadece iktidar olmaya kilitlendiğini vurguladı.

"GİZLİ TANIK İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ"

Özel İBB dosyasında önemli bir bilgiyi de ilk kez duyurdu.

Özel, gizli tanık 'Meşe'nin ifadesini aynen tekrar ettiği belirtilen 'İlke' isimli gizli tanık ifadeden 4 gün sonra tüm ifadelerini çektiğine ilişkin dilekçe yazdığını açıkladı.

Özel gizli tanık değişimi ve ifadelerinin geri çekilmesini şu şekilde dile getirdi:

"Rüşvetin bir alanı ve bir vereni olmalı. Alan 'Almadım' diyor, veren 'Vermedim' diyor; o odadaki tek gören dedikleri gizli tanığın birisi önce 'Gördüm' diyor sonra delirince başka gizli tanık geliyor. Oyuncu değişikliği gibi gizli tanık değişiyor. Dünya kadar iftira attı. Bunlar sorulara Ekrem İmamoğlu tutuldu. İddianame çıkınca Meşe yok yerine İlke var. İlke her şeyi aynen söylemişti. İlke, 'Tüm ifadelerimi geri çekiyorum. Tedbirlerimi kaldırın' demiş."

İBB iddianamesinde gizli tanık skandalı patlak verdi! Kopyala yapıştır ifade gerçeği ortaya çıkarttı

"TAYYİP BEY İDDİANAMENİN ARKASINDAN ÇEKİLDİ"

Özel, "Tayyip Bey iddianamenin arkasından çekilmiş durumda. İddianame öncesi yok ahtopot, yok 'birbirinize bakamazsınız' diyordu. İddianame çıktı, konuşmuyorlar. Savcılarına güveniyorlarsa versinler canlı yayını. Herkes de yayınlasın" ifadelerini kullandı.

"O TOPLUMDA NELER OLACAĞINI KESTİREMEZSİNİZ"

Asgari ücret görüşmelerine Türk-İş'in katılmamasını doğru bulunduğunu belirten Özel, "Asgari ücret neredeyse temel ücret oldu. Türkiye'de ortalama ücret olduğu için en büyük toplu sözleşme. Asgari ücret ilk kez verildiği gün açlık sınırının altında kalacak. Kabul edilir gibi değil" dedi.

Asgari ücretin 27 bin, 28 bin TL arasında bir asgari ücretin toplumsal infiale neden olacağını söyleyen Özel, grev yasaklarının da OHAL dönemlerini aratmayan nitelikte olduğunu belirtti. Grev yasaklarını "Anayasada olmayan bir yetkinin kötüye kullanımı" diye ifade etti.

Özel, yoksulluğun büyük sorunlar oluşturabileceğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Evdeki çocuğunun karnını doyuramıyorsa, o vakitten sonra toplumda neler olacağını kestiremezsiniz. Ben sokaktaki öfkeyi daha önce görmedim. Açık açık söylüyorum, asgari ücrette alay edilecek bir rakam söyleyemezsiniz. İnsanların sanal bahise yönelmesi, çetelerin artması, mazur görmüyorum ama ekonomik nedenleri var. Üstüme palto almadım derdi değil, karnını doyuramıyorum derdi bu."