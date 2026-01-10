CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yanan bir evde bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in, öz yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi olan kadının, altınları için katledildiği belirlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş’in yalnız yaşadığı daireden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yangın söndürüldükten sonra Eriş’in boğazı kesilmiş ve karnından bıçaklanmış cesediyle karşılaşıldı. Polisin titiz çalışması sonucu, katil zanlısının Eriş’in yeğeni İ.Ç. olduğu saptandı. İ.Ç.’nin cinayetten sonra evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altını ve paraları çaldığı, ardından delilleri karartmak için cesedin üzerine kolonya dökerek evi ateşe verdiği tespit edildi.

CİNAYET SONRASI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞ

Teyzesini öldürüp ziynet eşyalarını kendi evine saklayan İ.Ç.’nin, yangın sonrası hiçbir şey olmamış gibi olay yerine geri geldiği ve akrabalarıyla birlikte gözyaşı döktüğü öğrenildi. Zanlı İ.Ç. ve eşi C.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

tekirdag-1.jpg

MECLİS ÜYESİ SERKAN ERİŞ’İN ACI GÜNÜ

Binnaz Eriş’in cenazesi, Tekirdağ Orta Cami’de kılınan namazın ardından Eskişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Tekirdağ milletvekilleri ve belediye başkanları katılırken, annesini kaybeden Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Emniyetteki suçunu itiraf eden zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

