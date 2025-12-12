İBB iddianamesinde gizli tanık skandalı patlak verdi! Kopyala yapıştır ifade gerçeği ortaya çıkarttı

İBB soruşturmasında yer alan gizli tanıklarından Meşe’nin sözleri, iddianamede İlke tarafından söylenmiş gibi yer aldı. 18 Kasım 2024’te gizli tanık olan İlke, 20 Kasım’da ise gizli tanıklıktan çekilmek istediğini bildirdi. Ancak savcılık iddianamede İlke’ye 61 kez atıf yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, gizli tanık Meşe ile İlke’nin ifadelerinin belli bölümlerinin noktasından virgülüne kadar aynı olması dikkat çekti.

İddianamenin ek klasörlerinde yer alan gizli tanık beyanları incelendiğinde, savcılığın gizli tanık Meşe’nin verdiği ifadeleri gizli tanık İlke tarafından verilmiş gibi iddianamede kullandığı ortaya çıktı.

Ayrıca, 18 Kasım 2024’te ifade veren gizli tanık İlke, 20 Kasım 2024’te gizli tanık olmaktan vazgeçtiğini bildiren bir dilekçe daha sundu ancak yaklaşık 1 yıl sonra 11 Kasım 2025’te hazırlanan İBB iddianamesinde gizli tanık İlke’ye tam 61 kez atıf yapılarak şüphelilere suçlamalar yöneltildi.

İLKE – MEŞE GİZEMİ GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

İBB iddianamesi yayınlanmadan 5 gün önce, gazeteciler Yavuz Oğhan, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan gazetecilere gizli tanık İlke’nin söylediği ileri sürülen şu ifadeler soruldu:

“Murat ONGUN’un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar FEYZAN, İsmail SAYMAZ, Yavuz OĞAN, Nevşin MENGÜ, Ruşen ÇAKIR, Batuhan ÇOLAK, Barış PEHLİVAN, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Nagehan ALÇI, Şaban SEVİNÇ isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV’nin sahibi Cafer MAHİROĞLU ile de yakındır. Halk TV’ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU’ nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler”

SAVCILIK ‘HATASINDA’ ISRAR ETTİ

İddianamenin ek klasörlerinde ise gizli tanık İlke’nin ifadesinde bu cümleler yer almıyor. Gazetecilere sorulan soruda atıf yapılan sözler, 17 Mart 2025 tarihinde yani İBB operasyonundan 2 gün önce ifade veren gizli tanık Meşe’nin ifadesinde yer alıyordu.

İBB soruşturmasında gizli tanık diye yazılan isim 'Değilim' dedi: Yeminli ifade verdiğini de kabul etmedi

Bu durum, gazetecilere yapılan operasyonla birlikte ortaya çıktı. Savcılık, 11 Kasım’daki iddianamesinde de, Meşe’nin sözlerini İlke söylemiş gibi yer verdi. Yani savcılık, iki gizli tanığın ifadesinin birbirine karıştırılmış olduğu iddianame yayınlanmadan önce ortaya çıkmasına rağmen hatasında ısrar etti.

GİZLİ TANIKLIKTAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

18 Kasım 2024’te gizli tanık sıfatıyla ifade veren İlke’nin 2 gün sonra tekrar savcılığa başvurduğu da iddianamenin ek klasörleri yayınlanınca anlaşıldı. Gizli tanık İlke, 20 Kasım 2024’te bir dilekçe daha verdi ve şu ifadeleri kullandı: