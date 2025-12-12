İBB soruşturmasında gizli tanık diye yazılan isim 'Değilim' dedi: Yeminli ifade verdiğini de kabul etmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Kültür A.Ş. ve bazı özel reklam şirketlerine yönelik iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun, düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilerle göre operasyonun, büyük ölçüde "tanık" sıfatıyla dinlenen isimlere dayandığı ortaya çıkarken bu isimler arasında yer alan reklamcı Ahmet Taşçı’nın beyanları da dosyaya eklenmişti.

İBB SORUŞTURMASINDA GİZLİ TANIK DİYE YAZILAN İSİM 'DEĞİLİM' DEDİ

Soruşturmanın gizli tanık ifadelerine dayanarak ilerletilmesi eleştirilere ve tepkilere neden olurken Taşçı'nın operasyondan sadece bir gün sonra, 20 Mart 2025 tarihinde savcılığa sunduğu dilekçe, gizli tanıkların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Soruşturmanın temel dayanağı olan ifadelerden birinin sahibi olan Ahmet Taşçı, savcılığa sunduğu dilekçeyle ifadelerinin "gizli tanık" statüsüne sokulmasına itiraz etti. İfadesinde anlattıklarını görgü tanığı olarak değil, "kulaktan dolma duyumlara" dayandırdığını söyledi.

Soruşturma kapsamında 29 Ocak, 7 Şubat ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde verdiği ifadelerde "yolsuzluk, rüşvet ve naylon fatura" çarkı iddialarında bulunan Taşçı, savcılığa sunduğu son dilekçesinde bu beyanların kaynağının somut bilgi olmadığını itiraf etti. Taşçı, savcılık makamının talebi üzerine "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdiğini, ancak bu beyanların iradesi dışında "gizli tanık" statüsüne sokulduğunu öne sürdü.

Taşçı, savcılığa sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Beyanımda ismi geçen kişilerin tutuklandığını öğrendim. Bu durumdan dolayı vicdanım rahat değil. Ben kimsenin hakkına girmek istemem, kimsenin benim yüzümden bir zarar görmesini istemem. Dürüst bir vatandaş ve Allah korkusu olan biri olarak işbu dilekçeyi vermem gerektiğini düşündüm."

YEMİNLİ İFADE VERDİĞİNİ DE KABUL ETMEDİ

Tutanakta yeminli ifade verdiği yazan Taşçı, dilekçesinde ise yeminli ifade vermediğini ileri sürdü.

Dilekçesinde durumu, "Basından öğrendiğim kadarıyla söz konusu ifadelerim gizli tanık ifadesi olarak dosyaya yansımıştır" sözleriyle eleştiren Taşçı, ifadelerinin tutanaklara kendi anlatımından farklı şekilde geçirildiğini de söyledi.

19 Mart operasyonu sonrası tutuklamaların gerçekleşmesi üzerine vicdanen rahatsızlık duyduğunu belirten Taşçı, dilekçesinde şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Ben yemin altında bir beyanda bulunmadığım gibi, anlattıklarım bizim sektörde kulaktan kulağa dolaşan konular hakkında duyduklarımı anlattım. Benim beyanlarım görgüye değil, duyuma dayalıdır. Söylediklerime dair doğrudan şahit olduğum bir olay yoktur.